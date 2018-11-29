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    «Магнитка» «всухую» победила «Салават» в Уфе

    КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел крупное домашнее поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
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    В составе победителей голы на счету Андрея Чибисова, Григория Дронова, Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена.

    Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.

    Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.

    «Металлург» набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. «Салават Юлайев» с 39 баллами занимает седьмую строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Чибисов — 5 (Бирюков), 12:24 — 0:1. Дронов — 1 (Бирюков), 17:21 — 0:2. Бирюков — 2 (Шор, Чибисов), 22:12 — 0:3. Пакаринен — 11 (бол., Шор), 41:27 — 0:4Вратари: Метсола (Кареев, 22:12) — ЗагидулинБроски: 31 (7+13+11) — 31 (9+9+13)Штраф: 4 — 6
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