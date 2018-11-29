«Магнитка» «всухую» победила «Салават» в Уфе

«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
КХЛ
В составе победителей голы на счету Андрея Чибисова, Григория Дронова, Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена.
Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.
Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.
«Металлург» набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. «Салават Юлайев» с 39 баллами занимает седьмую строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Чибисов — 5 (Бирюков), 12:24 — 0:1. Дронов — 1 (Бирюков), 17:21 — 0:2. Бирюков — 2 (Шор, Чибисов), 22:12 — 0:3. Пакаринен — 11 (бол., Шор), 41:27 — 0:4Вратари: Метсола (Кареев, 22:12) — ЗагидулинБроски: 31 (7+13+11) — 31 (9+9+13)Штраф: 4 — 6