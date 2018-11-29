«Магнитка» «всухую» победила «Салават» в Уфе

Уфимскийпотерпел крупное домашнее поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским— 0:4.

В составе победителей голы на счету Андрея Чибисова, Григория Дронова, Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена.

Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.

Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.

«Металлург» набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. «Салават Юлайев» с 39 баллами занимает седьмую строчку.