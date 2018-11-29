ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарХороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться
  • 22:47
    • «Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 20:45
    • «Спартак» проиграл «Рапиду» на «Открытие Арене»
  • 22:16
    • «Авангард» уверенно победил «Автомобилист»
  • 21:44
    • «Краснодар» уступает «Акхисару» после первого тайма
  • 21:11
    • Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Авангард» уверенно победил «Автомобилист»

    КХЛ Авангард Автомобилист
    Омский «Авангарад» одержал победу над «Автомобилистом» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард» — «Автомобилист»
    «Авангард» — «Автомобилист»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей точными бросками отметились нападающий Сергей Кошелев и защитники Вилле Покка и Коди Франсон.

    Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, а коллектив из Екатеринбурга является лидером, набрав 55 баллов.

    В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а «Автомобилист» встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 1 декабря.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кошелев — 2 (Тальбо, Деарне), 4:38 — 1:0. Покка — 5 (Емелин, Михеев), 8:14 — 2:0. Фрэнсон — 5 (бол., Широков, Деарне), 51:01 — 3:0Вратари: Бобков — КоваржБроски: 32 (13+8+11) — 24 (12+4+8)Штраф: 4 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Ак Барс» — «Локомотив»
  • 1.85
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли себе «Челси» расслабиться?
  • «Челси» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Рейнджерс» и «Вильярреал» устроят перестрелку
  • «Рейнджерс» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Как на «Севилью» повлияет лидерство в Примере?
  • «Стандард» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Галатасараем» 02:200
  • 17:12
    • «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Глушакова
  • 16:31
    • В трех немецких городах может появиться клуб КХЛ
  • 16:15
    • УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с «Викторией»
    Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане Футбол Они решают. Топ-5 атакующих трио ЕвропыОт Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса Вчера в 21:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Кононов побеждать со «Спартаком»?
  • 2.64
    •
  • 22:40
    • Кюбауэр: Победа «Рапида» получилась заслуженной
  • 22:27
    • Кононов: «Спартаку» нужно немного опуститься на землю
  • 22:08
    • «Спартак» переиграл «Северсталь», Никонцев оформил дубль
    «Детройт» — «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. Четыре очка Маккиннона, шайбы Дадонова и ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 ноября 08:440
  • 16:03
    • Бабиков выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Идре
  • 15:52
    • Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:57
    • Де Хеа останется в «МЮ», если клуб увеличит ему зарплату
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие