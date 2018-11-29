«Авангард» уверенно победил «Автомобилист»

«Авангард» — «Автомобилист»
info-vsem.ru
В составе победителей точными бросками отметились нападающий Сергей Кошелев и защитники Вилле Покка и Коди Франсон.
Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, а коллектив из Екатеринбурга является лидером, набрав 55 баллов.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а «Автомобилист» встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 1 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кошелев — 2 (Тальбо, Деарне), 4:38 — 1:0. Покка — 5 (Емелин, Михеев), 8:14 — 2:0. Фрэнсон — 5 (бол., Широков, Деарне), 51:01 — 3:0Вратари: Бобков — КоваржБроски: 32 (13+8+11) — 24 (12+4+8)Штраф: 4 — 6