«Авангард» уверенно победил «Автомобилист»

Омскийодержал победу над(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей точными бросками отметились нападающий Сергей Кошелев и защитники Вилле Покка и Коди Франсон.

Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, а коллектив из Екатеринбурга является лидером, набрав 55 баллов.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, а «Автомобилист» встретится с «Барысом». Оба матча пройдут 1 декабря.