НХЛ. 36 сейвов Варламова, две передачи Проворова и 10 подряд победа «Баффало»

«Филадельфия» — «Оттава» 3:4

«Филадельфия» на своем льду уступила «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3).

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Брэди Ткачук. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал 2 голевые передачи.

«Оттава» прервала свою серию из 4 поражений и с 23 очками 13-я на Востоке. «Филадельфия» проиграла шестой матч из последних семи и 22 баллами 16-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Оттава» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Голы: Конекны — 7 (Жиру, Проворов), 4:23 — 1:0. Шабо — 7 (Стоун, Ткачак), 5:51 — 1:1. Ворачек — 6 (Проворов, Лотон), 23:22 — 2:1. Гудас — 1 (Лотон, Линдблум), 26:00 — 3:1. Ткачак — 8 (Стоун, Уайт), 51:32 — 3:2. Ткачак — 9 (Шабо, Уайт), 53:26 — 3:3. Дюшен — 11, 57:01 — 3:4Вратари: Столарз (23:14 — 23:22, 58:51) — МаккеннаШтрафы: 11-5Броски: 37 (11+16+10) — 24 (6+9+9)

«Филадельфия» — «Оттава» 3:4

«Баффало» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

«Баффало» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

В овертайме победу «Баффало» принес точный бросок Джеффа Скиннера на 2-й минуте.

Эта победа стала для «Сэйбрз» 10-й подряд, команда вышла на первое место на Востоке. «Сан-Хосе» (29) — пятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Ристолайнен — 3 (Томпсон, Окпосо), 34:42 — 1:0. Болье — 3 (Райнхарт, Нельсон), 44:14 — 2:0. Павелски — 14 (Бернс, Майер), 51:29 — 2:1. Павелски — 15 (бол., Кутюр, Лабанк), 56:42 — 2:2. Скиннер — 19, 61:41 — 3:2Вратари: Хаттон — ДжонсШтрафы: 8-4Броски: 31 (7+9+12+3) — 38 (13+8+17+0)

«Баффало» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» 1:3

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграл «Анахайму» со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Нападающий «молний» Никита Кучеров отдал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 17 минут. Голкипер Андрей Василевский не играл.

«Тампа-Бэй» (35 очков) — вторая на Востоке, «Анахайм» (27) — девятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Мэнсон — 2 (Хенрик, Ритчи), 32:04 — 0:1. Пойнт — 18 (Кучеров, Макдона), 38:34 — 1:1. Ритчи — 2 (бол., Оберг, Каше), 44:51 — 1:2. Роуни — 2 (Петтерссон, Оберг), 45:39 — 1:3Вратари: Доминге (57:13) — МиллерШтрафы: 6-8Броски: 35 (10+11+14) — 22 (9+6+7)

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» 1:3

«Монреаль» — «Каролина» 1:2

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут.

«Монреаль» потерпел пятое поражение кряду и с 27 баллами занимает девятую позицию в Восточной конференции. «Каролина» (27) — восьмая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Раск — 1 (Славин, Макгинн), 7:45 — 0:1. ван Римсдайк — 2 (Де Хаан, Ди Джузеппе), 31:59 — 0:2. Дано — 2 (Лехконен, Уэбер), 49:29 — 1:2Вратари: Прайс (57:39) — МакэлхинниШтрафы: 2-6Броски: 49 (15+12+22) — 22 (10+10+2)

«Монреаль» — «Каролина» 1:2

«Виннипег» — «Питтсбург» 3:4

«Питтсбург» в гостях обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут 58 секунд, очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-3».

«Виннипег» (28) — шестой на Западе, «Питтсбург» (25) — 11-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» (Виннипег) — «Питтсбург» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Голы: Танев — 4 (мен., Чиаро, Лаури), 7:01 — 1:0. Кросби — 10 (Симон, Гюнтцель), 18:13 — 1:1. Шайфли — 12 (Уилер, Элерс), 20:39 — 2:1. Шихан — 2 (Грант, Олексяк), 24:40 — 2:2. Шайфли — 13 (Уилер, Элерс), 36:00 — 3:2. Грант — 1 (Уилсон, Мяяття), 45:08 — 3:3. Астон-Ризе — 2 (Кессел, Летанг), 54:48 — 3:4Вратари: Хеллебайк (57:52) — ДесмитШтрафы: 2-4Броски: 27 (10+9+8) — 30 (14+11+5)

«Виннипег» — «Питтсбург» 3:4

«Миннесота» — «Аризона» 3:4

«Аризона» в гостях обыграла «Миннесоту» — 4:3 (1:1, 0:2, 3:0).

Главным героем встречи стал форвард «Аризоны» Джош Арчибальд, набравший 3 (2+1) очка. У защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена три результативные передачи.

«Миннесота» (30 очков) — третья в Западной конференции, «Аризона» (22) — 13-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Голы: Круз — 4 (Арчибальд, Казинс), 4:49 — 0:1. Койл — 4 (Койву, Сперджен), 5:54 — 1:1. Паризе — 11 (бол., Дамба, Сперджен), 22:20 — 2:1. Зукер — 7 (Сперджен, Сутер), 31:21 — 3:1. Арчибальд — 1 (Круз), 43:07 — 3:2. Грабнер — 6 (Ричардсон, Фишер), 47:02 — 3:3. Арчибальд — 2 (Голигоски, Истерли), 48:39 — 3:4Вратари: Дубник (57:57) — Раанта (Хилл, 40:00)Штрафы: 2-4Броски: 25 (12+8+5) — 14 (6+1+7)

«Миннесота» — «Аризона» 3:4

«Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3

«Колорадо» в гостях обыграл «Нэшвилл» — 4:3 (1:1, 1:1, 1:0).

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

«Джетс» потерпели третье поражение в четырех матчах и 35 очками лидирует на Западе. «Эвеланш», напротив, добыли третью победу в последних четырех играх и с 32 баллами — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Хартман — 7 (Ирвин, Ярнкрок), 11:07 — 1:0. Маккиннон — 16 (бол., Рантанен, Жирар), 13:10 — 1:1. Маккиннон — 17 (Рантанен, Жирар), 26:22 — 1:2. Фиала — 3 (Форсберг, Йоси), 29:06 — 2:2. Жост — 4 (бол., Комфер, Седерберг), 45:07 — 2:3Вратари: Ринне (57:32) — ВарламовШтрафы: 4-6Броски: 38 (10+8+20) — 25 (6+12+7)

«Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3

«Чикаго» — «Вегас» 3:8

«Вегас» на выезде разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3 (3:0, 3:2, 2:1).

В составе победителей Коди Икин и Ши Теодор забили по два гола и отдали по одной результативной передаче. Дерик Энгелланд оформил ассистентский хет-трик. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл 13 минут 16 секунд.

«Чикаго» (23 очка) — 12-й на Западе, «Вегас» (27) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вегас» — 3:8 (0:3, 2:3, 1:2) Голы: Карр — 1 (Носек, Карпентер), 2:10 — 0:1. Так — 8, 12:14 — 0:2. Икин — 9 (Пачоретти, Так), 16:14 — 0:3. Форслинг — 1 (Саад, Тэйвз), 20:29 — 1:3. Карлссон — 7 (бол., Теодор, Икин), 26:27 — 1:4. Стром — 4 (Кейн, Дебринкэт), 31:16 — 2:4. Ривз — 5 (Энгелланд), 33:16 — 2:5. Теодор — 3 (Энгелланд, Носек), 39:54 — 2:6. Теодор — 4 (Карпентер, Шмидт), 45:48 — 2:7. Икин — 10 (Энгелланд, Пачоретти), 49:52 — 2:8. Густафссон — 4 (Стром), 55:15 — 3:8Вратари: Кроуфорд (Уорд, 40:00) — ФлериШтрафы: 6-4Броски: 24 (11+9+4) — 43 (9+21+13)

«Чикаго» — «Вегас» 3:8

«Эдмонтон» — «Даллас» 1:0 ОТ

«Эдмонтон» в овертайме переиграл «Даллас» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Победу «Ойлерз» принесла шайба Оскара Клефбома в овертайме. Российские игроки «Старз» Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набрали. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 31 броска.

«Эдмонтон» (24) — 11-й на Западе, «Даллас» (27) — седьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Даллас» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Клефбом — 1 (Драйзайтль), 62:42 — 1:0Вратари: Коскинен — ХудобинШтрафы: 4-4Броски: 31 (13+13+3+2) — 28 (7+12+7+2)

«Эдмонтон» — «Даллас» 1:0 ОТ

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 1:2 ОТ

«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1. Победный гол забил Дастин Браун.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду 9 минут (в 4-м звене) и нанес 1 бросок. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин сыграл почти 19 минут, но также остался без очков.

«Ванкувер» (25) — 10-й на Западе, «Лос-Анджелес» (19) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Иафалло — 5 (Браун, Копитар), 30:45 — 0:1. Гранлунд — 5 (Бига, Эдлер), 56:17 — 1:1. Браун — 7 (Мартинес, Копитар), 60:53 — 1:2Вратари: Маркстрем — ПетерсенШтрафы: 6-4Броски: 33 (12+8+13+0) — 25 (7+10+6+2)