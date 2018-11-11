Назван состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии

Игроки сборной России
twitter.com/russiahockey
Об этом сообщает официальный Twitter российской сборной.
Вратари: Сорокин (Коновалов);
Звено 1: Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;
Звено 2: Антипин— Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Михеев;
Звено 3: Баранцев — Елесин, Слепышев — Зернов — Голышев;
Звено 4: Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Шалунов.
Встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 14:30 мск.
Напомним, ранее Россия обыграла на Кубке Карьяла сборную Швеции, а также одолела сборную Финляндии. 0