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    Назван состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии

    Евротур Сборная России Сборная Чехии
    Стал известен состав звеньев национальной сборной России на третий матч Кубка Карьяла против сборной Чехии.

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    Об этом сообщает официальный Twitter российской сборной.

    Вратари: Сорокин (Коновалов);

    Звено 1: Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;

    Звено 2: Антипин— Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Михеев;

    Звено 3: Баранцев — Елесин, Слепышев — Зернов — Голышев;

    Звено 4: Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Шалунов.

    Встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 14:30 мск.

    Напомним, ранее Россия обыграла на Кубке Карьяла сборную Швеции, а также одолела сборную Финляндии. 0

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