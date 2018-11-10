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    Россия уверенно обыграла Швецию на Кубке «Карьяла»

    Кубок Карьяла Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России во втором матче первого этапа Евротура — Кубка «Карьяла» обыграла команду Швеции со счетом 4:1.

    Россияне добыли вторую победу
    Россияне добыли вторую победу
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    В составе российской команды дубль сделал нападающий СКА Андрей Кузьменко. Еще одна шайба на счету Евгения Кетова, который в этом сезоне за питерский клуб не забил ни одного гола. В конце игры Андрей Локтионов отправил шайбу в пустые ворота.

    Для сборной России это вторая победа на Кубке «Карьяла». В первом матче была обыграна Финляндия (3:0). В последнем матче турнира россияне сыграют с Чехией 11 ноября.

    Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Швеция — Россия — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Кузьменко — 1 (Барабанов, Хафизуллин), 30:48 — 0:1. Кетов — 1 (мен.), 38:40 — 0:2. Лиля — 2 (бол., Бенгтссон, Перссон), 45:18 — 1:2. Кузьменко — 2 (бол., Бывальцев, Шалунов), 50:04 — 1:3. Локтионов — 1 (п.в., Телегин, Бывальцев), 58:11 — 1:4Вратари: Хелльберг (56:34 — 58:11) — ШестеркинШтраф: 12 — 12Броски: 31 (7+10+14) — 32 (8+11+13)
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