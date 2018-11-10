Россия уверенно обыграла Швецию на Кубке «Карьяла»

во втором матче первого этапа Евротура —обыграла командусо счетом 4:1.

Россияне добыли вторую победу fhr.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе российской команды дубль сделал нападающий СКА Андрей Кузьменко. Еще одна шайба на счету Евгения Кетова, который в этом сезоне за питерский клуб не забил ни одного гола. В конце игры Андрей Локтионов отправил шайбу в пустые ворота.

Для сборной России это вторая победа на Кубке «Карьяла». В первом матче была обыграна Финляндия (3:0). В последнем матче турнира россияне сыграют с Чехией 11 ноября.