Россия победила Финляндию на Кубке «Карьяла»

в стартовом матче первого этапа Евротура — Кубка «Карьяла» обыграла командусо счетом 3:0.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (5-я минута), Никита Нестеров (12) и Андрей Педан (35).

Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил 28 бросков в этой встрече и записал на свой счет «сухой» матч.

В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало — в 14.00 по московскому времени).