Россия победила Финляндию на Кубке «Карьяла»

Россия — Финляндия
ФХР
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (5-я минута), Никита Нестеров (12) и Андрей Педан (35).
Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил 28 бросков в этой встрече и записал на свой счет «сухой» матч.
В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало — в 14.00 по московскому времени).
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Россия — Финляндия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Григоренко — 1 (Локтионов), 4:08 — 1:0. Нестеров — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 11:15 — 2:0. Педан — 1 (Телегин, Кетов), 34:40 — 3:0Вратари: Сорокин — Метсола (57:26)Броски: 21 (8+7+6) — 28 (5+9+14)Штраф: 10 — 6