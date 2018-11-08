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    • Россия победила Финляндию на Кубке «Карьяла»
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    Россия победила Финляндию на Кубке «Карьяла»

    Кубок Карьяла Евротур Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России в стартовом матче первого этапа Евротура — Кубка «Карьяла» обыграла команду Финляндию со счетом 3:0.

    Россия — Финляндия
    Россия — Финляндия
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    В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (5-я минута), Никита Нестеров (12) и Андрей Педан (35).

    Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил 28 бросков в этой встрече и записал на свой счет «сухой» матч.

    В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало — в 14.00 по московскому времени).

    Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Россия — Финляндия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Григоренко — 1 (Локтионов), 4:08 — 1:0. Нестеров — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 11:15 — 2:0. Педан — 1 (Телегин, Кетов), 34:40 — 3:0Вратари: Сорокин — Метсола (57:26)Броски: 21 (8+7+6) — 28 (5+9+14)Штраф: 10 — 6
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