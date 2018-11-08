Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

обыгралв матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Александр Овечкин nhl.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сидни Кросби вывел «Пингвинз» вперед точным броском в первом периоде. Во 2-й двадцатиминутке Александр Овечкин сравнял счет в этой встрече, а за минуту до завершения 3-й Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.

Овечкин отыграл 24 минуты 32 секунды. Евгений Кузнецов набрал 1 (0+1) очко за 23 минуты 49 секунд. Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 44 секунд набрал показатель «+1».

В составе «Пингвинз» 13 минут 45 секунд провел на льду нападающий Евгений Малкин. В 3-м периоде он получил удаление до конца встречи за грубую игру против Ти Джея Оши.