Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Александр Овечкин
nhl.com
Сидни Кросби вывел «Пингвинз» вперед точным броском в первом периоде. Во 2-й двадцатиминутке Александр Овечкин сравнял счет в этой встрече, а за минуту до завершения 3-й Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.
Овечкин отыграл 24 минуты 32 секунды. Евгений Кузнецов набрал 1 (0+1) очко за 23 минуты 49 секунд. Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 44 секунд набрал показатель «+1».
В составе «Пингвинз» 13 минут 45 секунд провел на льду нападающий Евгений Малкин. В 3-м периоде он получил удаление до конца встречи за грубую игру против Ти Джея Оши.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кросби — 7 (бол., Дж. Джонсон), 12:16 — 0:1. Овечкин — 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 27:09 — 1:1. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 58:46 — 2:1Вратари: Холтби — Десмит (59:03)Штраф: 6 — 20Броски: 22 (7+10+5) — 42 (9+17+16)