НХЛ. Три очка Кучерова и Ковальчука, 33 сейва Василевского

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«Коламбус» — «Даллас» 4:1

«Коламбус» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Энтони Дюклер, Маркус Нутиваара, Ник Фолиньо и Райан Мюррей. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 26. Единственный гол «Далласа» на счету Джейми Бенна.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 18 минут 33 секунды, нанес три броска в створ ворот и отметился передачей.

«Коламбус» (17 очков) — шестое место в Восточной конференции, «Даллас» (17) — 8-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Дюклер (Веренски, Дженнер), 19:00 — 1:0; Нутиваара (Панарин, Савар), 31:05 — 2:0; Фолиньо (Веннберг), 37:14 — 3:0; Бенн (Хейсканен, Клингберг), 43:55 — 3:1; Мюррей (Джонс, Дубински), 58:06 — 4:1

«Коламбус» — «Даллас» 4:1

«Торонто» — «Вегас» 3:1

«Торонто» добыл победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Российские защитники «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов отыграли 23 минуты 45 секунд и 9 минут 48 секунд соответственно.

«Вегас» потерпел третье поражение в последних четырех матчах и занимает 14 позицию на Западе с 13 баллами. «Торонто» (20) — 2-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вегас» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Браун — 2, 5:30 — 1:0. Марнер — 5 (Таварес, Хаймэн), 20:09 — 2:0. Икин — 4 (Теодор, Меррилл), 31:22 — 2:1. Кадри — 4 (п.в., Браун, Марло), 59:25 — 3:1Вратари: Андерсен — Флери (57:27 — 59:25)Штрафы: 6-2Броски: 21 (8+8+5) — 37 (13+16+8)

«Торонто» — «Вегас» 3:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 5:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

Одну из шайб в составе хозяев забросил нападающий Павел Бучневич, сравняв счет в третьем периоде.

Форвард Владислав Наместников сделал результативную передачу. За 13 минут 20 секунд он набрал показатель «+2».

«Нью-Йорк Рейнджерс» (15 очков) на 12 месте в Восточной конференции, «Монреаль» (18) — 5-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Голы: Татар — 4 (Бенн, Питри), 0:23 — 0:1. Крайдер — 7 (Хэйс), 15:50 — 1:1. Татар — 5 (Дано, Галлахер), 24:40 — 1:2. Доми — 9 (бол., Галлахер, Питри), 26:27 — 1:3. Дианджело — 2 (Хэйс, Веси), 37:45 — 2:3. Бучневич — 4 (Стаал, Хэйс), 48:25 — 3:3. Пионк — 2 (Крайдер, Зибанежад), 57:16 — 4:3. Зибанежад — 6 (мен., Наместников, Шей), 58:12 — 5:3Вратари: Лундквист — Прайс (58:25)Штрафы: 28-16Броски: 32 (11+13+8) — 34 (17+12+5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 5:3

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 5:2

«Тампа Бэй» одержала победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил два гола и отдал одну результативную передачу. Теперь на его счету 17 (7+10) очков в 15 матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут.

Благодаря этой победе «Тампа» (23 балла) укрепила лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (17) — 9-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Голы: Стэмкос — 5 (Кучеров), 4:40 — 1:0. Пойнт — 9 (Гурд, Джонсон), 19:34 — 2:0. Стром — 1 (Клефбом), 32:32 — 2:1. Гурд — 7 (Макдона, Пойнт), 33:19 — 3:1. Кучеров — 6 (Стэмкос, Коберн), 38:59 — 4:1. Драйзайтль — 9 (бол., Рэтти, Ньюджент-Хопкинс), 40:40 — 4:2. Кучеров — 7 (бол., Миллер, Стэмкос), 48:23 — 5:2Вратари: Василевский — КоскиненШтрафы: 10-24Броски: 35 (15+9+11) — 35 (11+15+9)

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 5:2

«Оттава» — «Нью-Джерси» 7:3

«Оттава» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3 (2:2, 3:0, 2:1).

Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого дубль и три передачи. По три балла за результативность в составе победителей набрали Тома Шабо (1+2) и Мэтт Дюшейн (0+3).

Голкипер хозяев Крэйг Андерсон отразил 30 бросков из 33.

«Оттава» с 15 баллами расположилась на 11 позиции на Востоке. «Нью-Джерси» (13) — 14-й там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 7:3 (2:2, 3:0, 2:1) Голы: Холл — 3 (Хишир, Грин), 3:14 — 0:1. Палмиери — 10 (Лавджой, Хишир), 11:20 — 0:2. Шабо — 4 (Райан, Тирни), 12:05 — 1:2. Стоун — 5 (Дюшен, Дзингел), 12:58 — 2:2. Уайт — 4 (Стоун, Пол), 22:27 — 3:2. Стоун — 6 (Дюшен, Шабо), 27:35 — 4:2. Уайт — 5 (бол., Стоун, Шабо), 37:44 — 5:2. Дзингел — 6 (Стоун), 50:11 — 6:2. Зэйджак — 5 (Коулман, Ватанен), 54:13 — 6:3. Пяйярви-Свенссон — 1 (п.в., Тирни, Дюшен), 58:01 — 7:3Вратари: Андерсон (Маккенна, 54:57) — Шнайдер (Кинкейд, 27:35, 56:33 — 58:01)Штрафы: 4-8Броски: 42 (16+10+16) — 39 (14+9+16)

«Оттава» — «Нью-Джерси» 7:3

«Детройт» — «Ванкувер» 3:2 Б

«Детройт» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

Победный бросок на счету нападающего Дилана Ларкина.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин набрал 1 (0+1) очко и не реализовал свою попытку в буллитной серии. Победная серия «Кэнакс» прервалась на отметке в 3 матча.

«Детройт» с 12 очками на 15 месте в Восточной конференции, «Ванкувер» (19) и четвертая позиция в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Ванкувер» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Петтерссон — 10 (Эрикссон, Голдобин), 13:39 — 0:1. Хаттон — 3 (Гудбрэнсон, Годетт), 31:21 — 0:2. Абделькадер — 3 (бол.), 33:43 — 1:2. Нюквист — 2 (Де ла Росе), 41:37 — 2:2Победный буллит: ЛаркинВратари: Ховард — МаркстремШтрафы: 6-4Броски: 30 (7+11+11+1) — 42 (17+7+14+4)

«Детройт» — «Ванкувер» 3:2 Б

«Сент-Луис» — «Каролина» 4:1

«Сент-Луис» переиграл «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

Хет-триком отметился нападающий «Блюз» Райан О’Райлли. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи, Иван Барбашев провел на льду 13 минут 28 секунд. Форварды «Каролины» Андрей Свечников и Валентин Зыков отыграли 15 минут 48 секунд и 6 минут 38 секунд соответственно.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей в четырех играх. «Каролина» потерпела пятое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Каролина» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Голы: О`Райлли — 5 (Тарасенко, Пьетранджело), 11:57 — 1:0. Фаббри — 1 (Перрон, Томас), 14:01 — 2:0. Славин — 1 (бол., Уильямс, Валлмарк), 19:34 — 2:1. О`Райлли — 6 (бол., Бозак, Тарасенко), 19:55 — 3:1. О`Райлли — 7 (п.в., Стин, Бозак), 56:50 — 4:1Вратари: Джонсон — Макэлхинни (56:39 — 56:50)Штрафы: 10-8Броски: 20 (11+3+6) — 39 (14+13+12)

«Сент-Луис» — «Каролина» 4:1

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 4:1

«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Илья Ковальчук, в активе которого гол и две результативные передачи. Еще по разу в составе победителей отличились Дастин Браун и Кайл Клиффорд.

Единственная шайба «уток» на счету Райана Кеслера. Вратарь «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл отразил 29 бросков. Эта игра стала первой для нового главного тренера «королей» Уилли Дежардена.

«Лос-Анджелес» с 11 очками занимает последнее место в Западной конференции. У «Анахайма» 15 очков и 11-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Браун — 3 (бол., Ковальчук, Картер), 6:25 — 1:0. Клиффорд — 2 (Мартинес, Льюис), 13:22 — 2:0. Ковальчук — 5 (Тоффоли, Кэмпбелл), 24:54 — 3:0. Кеслер — 4 (Петтерссон, Монтур), 33:21 — 3:1. Тоффоли — 4 (п.в., Ковальчук, Мартинес), 57:54 — 4:1Вратари: Кэмпбелл — Гибсон (57:23 — 57:54)Штрафы: 8-2Броски: 27 (7+10+10) — 31 (8+13+10)

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 4:3

«Сан-Хосе» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) .

В составе победителей отличились Маркус Серенсен, Джо Торнтон, Антти Суомела и Баркли Гудроу. У гостей шайбы забрасывали Зак Паризе, Джаред Спержон и Мэтт Дамба.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков и занимает третье место в Западной конференции. У «Миннесоты» 18 очков и пятое место.