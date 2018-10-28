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    «Автомобилист» в овертайме выиграл у «Спартака»

    КХЛ Автомобилист Спартак
    «Автомобилист» обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

    Игроки «Автомобилиста»
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    Хозяева льда выиграли в овертайме с итоговым счетом 2:1.

    «Автомобилисту» понадобилось 50 секунд для того, чтобы выйти вперед — автором заброшенной шайбы стал Стефан Да Коста. «Спартак» отыгрался усилиями Энвера Лисина незадолго до второго перерыва.

    В овертайме победу хозяевам принес Алексей Василевский.

    «Автомобилист» выиграл 22-й матч в сезоне из 23 и лидирует в Восточной конференции. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Да Коста — 10 (Доус, Голышев), 0:50 — 1:0. Лисин — 2 (Никонцев, Максвелл), 36:10 — 1:1. Василевский — 2 (Голышев), 62:32 — 2:1Вратари: Коварж — ГудачекШтраф: 4-4Броски: 34 (11+13+7+3) — 31 (3+17+11+0)
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