«Автомобилист» в овертайме выиграл у «Спартака»

обыгралв регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева льда выиграли в овертайме с итоговым счетом 2:1.

«Автомобилисту» понадобилось 50 секунд для того, чтобы выйти вперед — автором заброшенной шайбы стал Стефан Да Коста. «Спартак» отыгрался усилиями Энвера Лисина незадолго до второго перерыва.

В овертайме победу хозяевам принес Алексей Василевский.

«Автомобилист» выиграл 22-й матч в сезоне из 23 и лидирует в Восточной конференции. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место на Западе.