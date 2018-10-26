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    «Барыс» дома обыграл «Витязь»

    КХЛ Ак Барс Витязь
    «Барыс» на своем льду нанес поражение «Витязю» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»
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    У победителей шайбы на свой счет записали Никита Михайлис, Андре Петерссон и Роман Старченко. У гостей отличился Миро Аалтонен.

    Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Витязь» (19 баллов) располагается на седьмой строчке в Западной.

    В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 28 октября примут «Сибирь», а команда Валерия Белова в этот же день на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Михайлис — 5 (Блэкер, Даллмэн), 12:51 — 1:0. Аалтонен — 10 (бол., Гривик), 18:49 — 1:1. Петерссон — 8 (бол., Дитц, Старченко), 28:32 — 2:1. Старченко — 9 (Кормье, Даллмэн), 34:10 — 3:1Вратари: Карлссон — Ортио (58:01)Штрафы: 13-31Броски: 38 (20+12+6) — 34 (11+6+17)
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