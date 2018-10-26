«Барыс» дома обыграл «Витязь»

на своем льду нанес поражениев рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

У победителей шайбы на свой счет записали Никита Михайлис, Андре Петерссон и Роман Старченко. У гостей отличился Миро Аалтонен.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Витязь» (19 баллов) располагается на седьмой строчке в Западной.

В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 28 октября примут «Сибирь», а команда Валерия Белова в этот же день на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».