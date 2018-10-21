Шайба Кузнецова — в топ-5 голов недели в НХЛ

Евгений Кузнецов
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Шайба российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова заняла пятое место. На второй строчке — гол нападающего «Коламбуса» Кэма Аткинсона с передачи еще одного россиянина — Артемия Панарина. Лучшей стала шайба форварда «Коламбуса» Энтони Дюклера.
10. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»)
9. Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс»)
8. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
7. Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»)
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
3. Бо Хорват («Ванкувер»)
2. Кэм Аткинсон («Коламбус») (Артемий Панарин — голевая)
1. Энтони Дюклер («Коламбус»)
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