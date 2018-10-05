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    Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз Нью-Йорк Рейнджерс Эдмонтон Ойлерз Чикаго Блэкхоукс Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Сент-Луис Блюз
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги в социальных сетях, сообщает NBC Sports.

    Александр Овечкин
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    Российский хоккеист имеет 2,7 миллиона подписчиков в Twitter, Instagram и Facebook.

    Второе место занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан, на которого подписано 2,1 миллиона людей на всех платформах.

    Тройку замыкает хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист — 1,6 миллиона подписчиков.

    В прошлом сезоне Овечкин помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем Кубка Стэнли.

    Топ-15 самых популярных хоккеистов НХЛ:

    1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,2 миллиона подписчиков
    2. Пи-Кей Суббан («Нэшвилл») — 2,1 миллиона
    3. Хенрик Лундквист («Рейнджерс») — 1,6
    4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 1,1
    5. Патрик Кейн («Чикаго») — 949 000
    6. Кори Прайс («Монреаль») — 900 000
    7. Клод Жиру («Филадельфия») — 864 000
    8. Роберт Луонго («Флорида») — 795 400
    9. Ти Джей Оши («Вашингтон») — 758 100
    10. Эндрю Шоу («Монреаль») — 726 800...
    15. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 580,400 0

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