Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»является самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги в социальных сетях, сообщает NBC Sports.

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Российский хоккеист имеет 2,7 миллиона подписчиков в Twitter, Instagram и Facebook.

Второе место занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан, на которого подписано 2,1 миллиона людей на всех платформах.

Тройку замыкает хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист — 1,6 миллиона подписчиков.

В прошлом сезоне Овечкин помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем Кубка Стэнли.

Топ-15 самых популярных хоккеистов НХЛ:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,2 миллиона подписчиков

2. Пи-Кей Суббан («Нэшвилл») — 2,1 миллиона

3. Хенрик Лундквист («Рейнджерс») — 1,6

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 1,1

5. Патрик Кейн («Чикаго») — 949 000

6. Кори Прайс («Монреаль») — 900 000

7. Клод Жиру («Филадельфия») — 864 000

8. Роберт Луонго («Флорида») — 795 400

9. Ти Джей Оши («Вашингтон») — 758 100

10. Эндрю Шоу («Монреаль») — 726 800...

15. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 580,400 0