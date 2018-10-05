Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ

Российский хоккеист имеет 2,7 миллиона подписчиков в Twitter, Instagram и Facebook.
Второе место занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан, на которого подписано 2,1 миллиона людей на всех платформах.
Тройку замыкает хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист — 1,6 миллиона подписчиков.
В прошлом сезоне Овечкин помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем Кубка Стэнли.
Топ-15 самых популярных хоккеистов НХЛ:
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,2 миллиона подписчиков
2. Пи-Кей Суббан («Нэшвилл») — 2,1 миллиона
3. Хенрик Лундквист («Рейнджерс») — 1,6
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 1,1
5. Патрик Кейн («Чикаго») — 949 000
6. Кори Прайс («Монреаль») — 900 000
7. Клод Жиру («Филадельфия») — 864 000
8. Роберт Луонго («Флорида») — 795 400
9. Ти Джей Оши («Вашингтон») — 758 100
10. Эндрю Шоу («Монреаль») — 726 800...
15. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 580,400 0