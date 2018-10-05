НХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и Панарина

За океаном продолжается новый сезон Национальной хоккейной лиги

«Баффало» — «Бостон» — 0:4

Регулярный чемпионат НХЛ «Баффало» — «Бостон» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Хара — 1 (Маршан, Макэвой), 6:33 — 0:1. Донато — 1 (бол., Маршан, Бержерон), 15:34 — 0:2. Пастрняк — 1 (Крейчи, Маршан), 36:16 — 0:3. Бержерон — 1 (мен., п.в., Маршан), 59:48 — 0:4Вратари: Хаттон (54:57 — 59:48) — ГалакШтраф: 4 — 6Броски: 32 (6+11+15) — 26 (11+10+5)

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 7:6 ОТ

«Питтсбург» на домашней арене принимал действующего чемпиона «Вашингтон» и сумел победить в овертайме. Команды забросили 13 шайб.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин набрал три очка (1+2). Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов 5 раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2», проведя на льду 24 минуты 22 секунды.

Регулярный чемпионат НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» — 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0) Голы: Олексяк — 1 (Малкин, Кессел), 1:49 — 1:0. Врана — 1 (Бэкстрем, Оши), 3:30 — 1:1. Орпик — 1, 4:18 — 1:2. Гюнтцель — 1 (бол., Спронг, Шульц), 7:27 — 2:2. Овечкин — 2 (Дьос, Кузнецов), 8:00 — 2:3. Летанг — 1 (Кросби, Дюмулин), 20:30 — 3:3. Карлсон — 2 (Коннолли), 23:54 — 3:4. Гюнтцель — 2 (Шульц, Хернквист), 35:09 — 4:4. Брассар — 1 (Симон, Дюмулин), 36:58 — 5:4. Малкин — 1 (Летанг, Кросби), 42:45 — 6:4. Оши — 2, 53:01 — 6:5. Оши — 3 (Карлсон), 53:22 — 6:6. Летанг — 2 (бол., Малкин, Кессел), 61:20 — 7:6Вратари: Мюррей — ХолтбиШтраф: 4 — 12Броски: 41 (5+23+11+2) — 36 (10+16+10+0)

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, в своей дебютной игре в лиге результативными действиями не отметился, трижды бросил по воротам за 11 минут 48 секунд, проведенных на льду.

Регулярный чемпионат НХЛ «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Филппула — 1 (Нельсон), 29:27 — 0:1. Стаал — 1 (Хэмилтон, Ахо), 58:25 — 1:1. Бэйли — 1 (бол., Барзал, Пулок), 60:43 — 1:2Вратари: Мразек (56:58 — 58:25) — ГрайссШтраф: 6 — 6Броски: 46 (16+15+15+0) — 20 (7+7+4+2)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:3

В составе проигравших в концовке встречи отметился голом российский нападающий Павел Бучневич.

Регулярный чемпионат НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: Форсберг — 1 (Террис, Смит), 23:54 — 0:1. Фаст — 1 (Хитил), 27:37 — 1:1. Суббан — 1 (Экхольм, Сиссонс), 43:28 — 1:2. Сиссонс — 1 (п.в., Эллис, Экхольм), 58:36 — 1:3. Бучневич — 1 (Зибанежад, Цуккарелло), 59:25 — 2:3Вратари: Лундквист (58:09 — 58:36, 59:06 — 59:25, 59:38) — РиннеШтраф: 6 — 6Броски: 36 (7+17+12) — 33 (9+15+9)

«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ

Регулярный чемпионат НХЛ «Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Дебринкэт — 1, 4:40 — 0:1. Смит — 1 (Уайт, Шабо), 6:47 — 1:1. Тэйвз — 1 (Густафссон), 10:30 — 1:2. Ладжой — 1 (Дюшен, Дзингел), 12:06 — 2:2. Уайт — 1 (бол., Ладжой, Тирни), 16:32 — 3:2. Сибрук — 1 (Кейн, Кемпф), 52:18 — 3:3. Кейн — 1 (Тэйвз), 60:38 — 3:4Вратари: Андерсон — УордШтраф: 6 — 6Броски: 25 (10+10+5+0) — 43 (18+8+15+2)

«Детройт» — «Коламбус» — 2:3 ОТ

Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил роcсийский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, записавший также на свой счет результативную передачу на Аткинсона при первом голе. Он был признан первой звездой матча.

Регулярный чемпионат НХЛ «Детройт» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Аткинсон — 1 (бол., Дюбуа, Панарин), 5:12 — 0:1. Чоловски — 1 (Ларкин, Нюквист), 27:46 — 1:1. Андерсон — 1 (Дубински, Дюклер), 33:06 — 1:2. Бертуцци — 1 (бол., Ларкин, Нюквист), 36:13 — 2:2. Панарин — 1 (Фолиньо, Нутиваара), 62:11 — 2:3Вратари: Ховард — КорписалоШтраф: 12 — 6Броски: 20 (5+9+3+3) — 39 (11+11+16+1)

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:5

Регулярный чемпионат НХЛ «Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4) Голы: Лайне — 1 (бол., Шайфли, Уилер), 4:01 — 0:1. Лаури — 1 (мен.), 45:51 — 0:2. Уилер — 1 (Коннор, Шайфли), 46:55 — 0:3. Коннор — 1 (Трауба, Лайне), 47:35 — 0:4. Танев — 1 (Рословик, Весалайнен), 51:05 — 0:5. Данн — 1 (О`Райлли, Бозак), 54:10 — 1:5Вратари: Аллен — ХеллебайкШтраф: 4 — 8Броски: 42 (10+12+20) — 25 (10+7+8)

«Даллас» — «Аризона» — 3:0

Автором одного из голов стал российский нападающий Александр Радулов. Также на счету форварда 5 хитов и 2 минуты штрафа.

Регулярный чемпионат НХЛ «Даллас» — «Аризона» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Голы: Шор — 1 (Факса, Кэррик), 24:21 — 1:0. Радулов — 1 (Бенн, Кэррик), 24:49 — 2:0. Клингберг — 1 (Линделл, Бенн), 25:57 — 3:0Вратари: Бишоп — РаантаШтраф: 8 — 8Броски: 25 (10+10+5) — 30 (8+12+10)

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:1

Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов сделал 20 сэйвов и помог своей команде добыть победу.

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Паризе — 1 (Койву, Нидеррайтер), 6:14 — 0:1. Седерберг — 1 (Нието), 12:29 — 1:1. Маккиннон — 1 (Рантанен, Немет), 30:26 — 2:1. Рантанен — 1 (п.в., Ландескуг), 58:07 — 3:1. Комфер — 1 (бол., п.в., Керфут, Седерберг), 59:40 — 4:1Вратари: Варламов — Дубник (57:59 — 58:07, 59:09 — 59:40)Штраф: 10 — 10Броски: 40 (14+18+8) — 21 (5+8+8)

«Вегас» — «Филадельфия» — 2:5

В заключительном матче дня «Филадельфии» удалось обыграть финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».

Российский нападающий «летчиков» Михаил Воробьев в своей дебютной игре в лиге отметился результативным пасом. Также в его активе показатель полезности «+2» и 13 минут 52 секунды, проведенных на льду, 2:20 в большинстве.