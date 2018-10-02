«Авангард» уверенно разобрался с «Витязем»

Омский «Авангард»
одержал крупную победу над подмосковным «Витязем»
в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Подольске, завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу гостей.
Заброшенные шайбы на свой счет записали Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семенов, Егор Мартынов и Максим Чудинов, оформивший дубль.
Сухой матч провел голкипер «ястребов» Игорь Бобков.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд, догнав «Автомобилист» в таблице Восточной конференции (24 очка). «Витязь» сумел выиграть только один матч из семи последних и занимает восьмое место в Западной конференции (11 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)
Голы: Зернов — 3 (Медведев, Широков), 25:38 — 0:1. Михеев — 4 (Мартынов, Зернов), 28:47 — 0:2. Семенов — 7 (Чудинов, Манукян), 36:27 — 0:3. Чудинов — 2 (Емелин), 42:15 — 0:4. Чудинов — 3, 46:29 — 0:5. Мартынов — 1 (бол., Бондарев, Петров), 59:18 — 0:6Вратари: Самонов — БобковШтраф: 40 — 11Броски: 17 (5+5+7) — 46 (12+16+18)
В другом матче ярославский «Локомотив» у себя дома уступил «Нефтехимику» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).
У хозяев голы на свой счет записали Андрей Локтионов и Петри Контиола.
Гости ответили точными бросками Юусо Пуустинена, Павла Куликова и Андрея Сергеева, оформившего дубль.
«Локомотив» — четвертый в Западной конференции (15 очков), «Нефтехимик» — восьмой в Восточной конференции (13 очков).
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КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Пуустинен — 8 (Няттинен), 8:31 — 0:1. Локтионов — 4 (бол., Козун, Накладал), 13:22 — 1:1. Контиола — 4 (бол., Козун), 25:59 — 2:1. Сергеев — 1 (Няттинен, Пуустинен), 29:11 — 2:2. Куликов — 3, 38:32 — 2:3. Сергеев — 2 (Няттинен, Полашек), 47:27 — 2:4Вратари: Исаев (Коновалов, 20:00, 58:53) — ЕжовШтраф: 10 — 10Броски: 34 (8+14+12) — 31 (11+14+6)