«Авангард» уверенно разобрался с «Витязем»

Омскийодержал крупную победу над подмосковнымв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Подольске, завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу гостей.

Заброшенные шайбы на свой счет записали Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семенов, Егор Мартынов и Максим Чудинов, оформивший дубль.

Сухой матч провел голкипер «ястребов» Игорь Бобков.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, догнав «Автомобилист» в таблице Восточной конференции (24 очка). «Витязь» сумел выиграть только один матч из семи последних и занимает восьмое место в Западной конференции (11 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 0:6 (0:0, 0:3, 0:3) Голы: Зернов — 3 (Медведев, Широков), 25:38 — 0:1. Михеев — 4 (Мартынов, Зернов), 28:47 — 0:2. Семенов — 7 (Чудинов, Манукян), 36:27 — 0:3. Чудинов — 2 (Емелин), 42:15 — 0:4. Чудинов — 3, 46:29 — 0:5. Мартынов — 1 (бол., Бондарев, Петров), 59:18 — 0:6Вратари: Самонов — БобковШтраф: 40 — 11Броски: 17 (5+5+7) — 46 (12+16+18)

В другом матче ярославский «Локомотив» у себя дома уступил «Нефтехимику» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

У хозяев голы на свой счет записали Андрей Локтионов и Петри Контиола.

Гости ответили точными бросками Юусо Пуустинена, Павла Куликова и Андрея Сергеева, оформившего дубль.

«Локомотив» — четвертый в Западной конференции (15 очков), «Нефтехимик» — восьмой в Восточной конференции (13 очков).