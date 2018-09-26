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    «Барыс» одолел по буллитам «Витязь»

    КХЛ Витязь Барыс
    Подмосковный «Витязь» на своем льду проиграл астанинскому «Барысу» (3:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Барыс»
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    В составе победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фрэттин и Алихан Асетов. Судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача улыбнулась гостям — победный бросок на счету Мэттью Фрэттина

    В составе хозяев шайбы на счету Алексея Макеева, Геннадия Столярова и Войтеха Мозика.

    Хозяева провели 11-й матч и остались с восемью очками, у клуба из Казахстана стало 13 баллов после десятой игры в регулярном сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Астана) — 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Кормье — 5 (Старченко, Петерссон), 1:00 — 0:1. Макеев — 4 (Никулин, Столяров), 12:19 — 1:1. Фраттин — 5, 25:38 — 1:2. Асетов — 3 (бол., Старченко, Петерссон), 31:02 — 1:3. Столяров — 2 (бол., Евсеенков, Чернов), 44:49 — 2:3. Мозик — 2, 59:40 — 3:3Победный буллит: ФраттинВратари: Ортио (58:35 — 59:40) — КарлссонБроски: 34 (9+7+15+3) — 21 (5+11+4+1)Штраф: 8 — 8
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