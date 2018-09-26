«Барыс» одолел по буллитам «Витязь»

Подмосковный «Витязь» на своем льду проиграл астанинскому «Барысу» (3:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фрэттин и Алихан Асетов. Судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача улыбнулась гостям — победный бросок на счету Мэттью Фрэттина

В составе хозяев шайбы на счету Алексея Макеева, Геннадия Столярова и Войтеха Мозика.

Хозяева провели 11-й матч и остались с восемью очками, у клуба из Казахстана стало 13 баллов после десятой игры в регулярном сезоне.