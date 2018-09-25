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    «Металлург» дома обыграл «Северсталь»

    КХЛ Металлург Мг Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

    Андрей Чибисов
    Андрей Чибисов
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    В составе победителей шайбы на счету у Андрея Чибисова и Владислава Калетника. В составе «Северстали» шайбу забросил Картер Эштон.

    «Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.

    Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: 1:0 — Калетник (Бирюков) — 03:16 (5x4), 1:1 — Эштон (Бумагин, Бойчак) — 13:03 (5x4), 2:1 — Чибисов (Бирюков, Варфоломеев) — 29:46 (5x5)
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