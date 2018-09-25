«Металлург» дома обыграл «Северсталь»

Андрей Чибисов
ХК «Металлург»
В составе победителей шайбы на счету у Андрея Чибисова и Владислава Калетника. В составе «Северстали» шайбу забросил Картер Эштон.
«Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.
Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: 1:0 — Калетник (Бирюков) — 03:16 (5x4), 1:1 — Эштон (Бумагин, Бойчак) — 13:03 (5x4), 2:1 — Чибисов (Бирюков, Варфоломеев) — 29:46 (5x5)