Дубль Семенова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

Омскийобыграл(4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил нападающий Кирилл Семенов, еще по шайбе на счету Евгения Медведва и Сергея Широкова.

Голы «Куньлуня» на счету Томаша Мертла и Тэйлора Бека.

«Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.