Дубль Семенова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

В составе победителей дубль оформил нападающий Кирилл Семенов, еще по шайбе на счету Евгения Медведва и Сергея Широкова.
Голы «Куньлуня» на счету Томаша Мертла и Тэйлора Бека.
«Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Медведев — 2 (Деарне, Покка), 9:41 — 1:0. Мертль — 1 (Тичар), 11:46 — 1:1. Семенов — 3 (Пережогин, Манукян), 38:43 — 2:1. Широков — 6 (Фрэнсон, Мартынов), 43:23 — 3:1. Бек — 2 (Лаюнен), 58:01 — 3:2. Семенов — 4 (п.в., Тальбо), 58:46 — 4:2Вратари: Бобков — Лазушин (57:28 — 58:01, 58:25 — 58:46)Броски: 27 (10+7+10) — 19 (4+8+7)Штраф: 2 — 4