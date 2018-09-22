ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлГарет больше не злится. «Реал» получил нового короля
  • 19:47
    • Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минское
  • 19:38
    • СКА обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд
  • 19:20
    • «Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»
  • 19:00
    • «Ливерпуль» одержал шестую победу в АПЛ подряд, одолев «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    Дубль Семенова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

    КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар
    Омский «Авангард» обыграл «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    В составе победителей дубль оформил нападающий Кирилл Семенов, еще по шайбе на счету Евгения Медведва и Сергея Широкова.

    Голы «Куньлуня» на счету Томаша Мертла и Тэйлора Бека.

    «Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Медведев — 2 (Деарне, Покка), 9:41 — 1:0. Мертль — 1 (Тичар), 11:46 — 1:1. Семенов — 3 (Пережогин, Манукян), 38:43 — 2:1. Широков — 6 (Фрэнсон, Мартынов), 43:23 — 3:1. Бек — 2 (Лаюнен), 58:01 — 3:2. Семенов — 4 (п.в., Тальбо), 58:46 — 4:2Вратари: Бобков — Лазушин (57:28 — 58:01, 58:25 — 58:46)Броски: 27 (10+7+10) — 19 (4+8+7)Штраф: 2 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Байер» — «Майнц»
  • 1.98
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» вернется на победный путь в Примере
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Бавария» отправит «Шальке» на дно
  • «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Подзабытое слово «победа»
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 8.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Владимир Ильин Футбол РПЛ. «Урал» выиграл у «Енисея», «Динамо» проиграло «Анжи»Обзор матчей восьмого тура российской Премьер-лиги 15:550
  • 18:32
    • «Арсенал» упустил победу над «Рубином»
  • 15:54
    • «Анжи» прервал серию поражений, победив «Динамо»
  • 13:25
    • «Енисей» потерпел поражение от «Урала»
    «Амур» — ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 сентября Вчера в 22:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тульский вызов «Рубина» и домашний «Ливерпуль»
  • 3.66
    •
  • 19:54
    • Дубль Семенова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»
  • 18:08
    • «Салават» и «Барыс» забросили десять шайб на двоих
  • 16:00
    • «Райо Вальекано» с крупным счетом проиграл «Алавесу»
    Джанни Инфантино Футбол ФИФА возьмется за теневые деньги мирового футболаВ обозримом будущем ФИФА может кардинально изменить трансферный рынок мирового футбола Вчера в 20:150
  • 13:05
    • «Динамо» — «Анжи»: известны стартовые составы
  • 12:59
    • Модрич получил восемь лет тюрьмы условно
  • 12:43
    • Бой Уайлдера и Фьюри официально утвержден
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие