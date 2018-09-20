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    «Сибирь» потерпела девятое поражение подряд

    КХЛ Авангард Сибирь
    Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение от омского «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Авангард»
    «Сибирь» — «Авангард»
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    В составе победителей дубль оформил Крис Верстиг, еще одна шайба на счету Ильи Михеева.

    Новосибирцы ответили голом Никиты Михайлова.

    Подопечные Александра Андриевского проиграли девятый подряд матч со старта чемпионата, не заработав ни одного очка.

    Омичи потерпели только одно поражение в восьми играх и идут на втором месте в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Верстиг — 1 (Березин), 17:53 — 0:1. Верстиг — 2 (бол., Медведев), 30:50 — 0:2. Михеев — 2 (бол., Чудинов), 31:35 — 0:3. Михайлов — 5 (Дугин, Наумов), 32:06 — 1:3Вратари: Красиков (58:45) — МурыгинБроски: 23 (7+5+11) — 25 (8+8+9)Штраф: 8 — 8
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