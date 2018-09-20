«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд

Новосибирскаяпотерпела домашнее поражение от омского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Крис Верстиг, еще одна шайба на счету Ильи Михеева.

Новосибирцы ответили голом Никиты Михайлова.

Подопечные Александра Андриевского проиграли девятый подряд матч со старта чемпионата, не заработав ни одного очка.

Омичи потерпели только одно поражение в восьми играх и идут на втором месте в Восточной конференции.