«Йокерит» обыграл «Куньлунь» на старте сезона КХЛ

Финскийна домашней площадке одержал победу над китайским, встреча завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Для обеих команд матч стал стал первым в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.

В составе финской команды заброшенными шайбами отличились Карл Столлери, Стив Мозес, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Сакари Маннинен, оформивший дубль в этой встрече. У китайского клуба точные броски на свой счет записали Виктор Бартли, Тейлор Бек и Марк-Андре Граньяни.

Отметим, что «Куньлунь» пока ни разу не выигрывал в Хельсинки в рамках лиги.

5 сентября финны дома примут «Амур», а клуб из Пекина в этот же день сыграет в Сочи.