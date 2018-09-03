«Йокерит» обыграл «Куньлунь» на старте сезона КХЛ

Хоккеисты «Йокерита»
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В составе финской команды заброшенными шайбами отличились Карл Столлери, Стив Мозес, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Сакари Маннинен, оформивший дубль в этой встрече. У китайского клуба точные броски на свой счет записали Виктор Бартли, Тейлор Бек и Марк-Андре Граньяни.
Отметим, что «Куньлунь» пока ни разу не выигрывал в Хельсинки в рамках лиги.
5 сентября финны дома примут «Амур», а клуб из Пекина в этот же день сыграет в Сочи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
Голы: Бартли — 1 (Фонтэйн), 2:04 — 0:1. Столлери — 1 (Н. Йенсен, Йормакка), 4:17 — 1:1. Мозес — 1 (Леписто), 23:51 — 2:1. Йоэнсуу — 1 (Лев), 24:58 — 3:1. Маннинен — 1 (Мозес, Леписто), 29:14 — 4:1. Бек — 1 (мен., Лунд), 43:23 — 4:2. Граньяни — 1 (бол., Лаюнен, Савинайнен), 47:58 — 4:3. Регин — 1 (Маннинен, Мозес), 51:15 — 5:3. Маннинен — 2, 56:19 — 6:3Вратари: Запольски — Лазушин (1:15 — 2:04)Штрафы: 6 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 29 (8+8+13)