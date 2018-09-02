«Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия

В первом матче нового сезона КХЛ СКА разгромил «Ак Барс» и выиграл Кубок Открытия. Действующий чемпион КХЛ был повержен со счетом 6:1.

Дебют Токранова и конкуренция в СКА

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов отмечает дебют Василия Токранова за СКА, а также акцентирует внимание на звездной заявке питерских «армейцев».

«Впервые на казанский лёд в качестве игрока другой команды вышел Василий Токранов. Его переход из "Ак Барса" в СКА — одно из наиболее громких событий межсезонья. Вместе с четырёхлетним контрактом питерские "армейцы" одарили его местом в стартовом составе на первый матч сезона. Помимо Токранова в заявке гостей было всего четыре новичка. Негусто, учитывая, что перемены произошли в Петербурге колоссальные. Сразу три новобранца — Бывальцев, Ли и Кручинин — осели в запасе. Всего же 9 опытных игроков СКА в этот субботний вечер не вышли на лёд.

Не нашлось места в нерезиновом составе СКА и Рундбладу с Карповым, что особенно любопытно в свете того, что их недавно перевели на двусторонние контракты. Теперь можно сказать с уверенностью — это была не формальность. Сезон длинный, они ещё наиграются, в этом нет особых сомнений. Да только надо привыкать к тому, что по семь-восемь опытных игроков будут каждый матч оставаться у команды Ильи Воробьёва в запасе. Конкуренция в Северной столице по-прежнему небывалая».

Первая шайба сезона и сдувшийся «Ак Барс»

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов — о роли Патрика Херсли, ответной шайбе казанцев и провале Эмиля Гарипова.

Эмиль Гарипов ska.ru

«Из тех же, кто все же вышел на лед особое внимание было приковано в Василию Токранову. Защитник первой пары СКА провел в "Ак Барсе" больше 10 лет и впервые в карьере вышел на лед "Татнефть Арены" в составе гостевой команды. Впрочем, довольно быстро "одеяло" на себя перетянул его напарник по первой паре защитников — Патрик Херсли.

Шведский защитник фирменным щелчком не только забросил первую шайбу 11-го сезона КХЛ, но и набрал 300-е очко в лиге. После ухода Ильи Ковальчука Херсли, кажется, останется в команде без конкуренции в споре за самый сильный щелчок.

Порядка 120 болельщиков СКА, добравшиеся до трибун, встретили первый гол нового сезона очень шумно. Но и поддерживавшая хозяев "Татнефть Арена" не стала встречать шайбу тишиной. В первые минуты игры стадион был уверен, что все в матче еще впереди. Но действующего обладателя Кубка Гагарина хватило лишь на одну действительно опасную атаку за весь матч. Да и момент с классной передачей поперек ворот пришлось спасать Альберту Яруллину, своим щелчком повторившим подвиг Херсли.

«Ак Барс» — СКА ska.ru

Удивительно, но на этом команда Зинэтулы Билялетдинова сдулась. Трещина в "Ак Барсе" появилась там, где ее ждали меньше всего. Эмиль Гарипов, отказ от которого на чемпионате мира стал едва ли не вселенской несправедливостью в глазах любителей хоккея, поплыл. Сначала попался на хитрость Никиты Гусева, забросившего первую в сезоне шайбу в большинстве, а потом расклеился окончательно».

300 баллов Гусева и унижение чемпиона

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев рассказывает детали разгрома «Ак Барса».

«Питерцы первое численное преимущество превратили в гол. Сначала лучший игрок лиги минувшего сезона Гусев промахнулся по пустым воротам, но через несколько секунд с куда менее козырной позиции хитро запустил шайбу в домик вратарю. Есть 300 баллов за результативность в чемпионатах КХЛ нашего спасителя в Пхенчхане!

Никита Гусев ska.ru

Перед вторым перерывом защитник-гренадер Абросимов едва не расплющил голову Кетова о заградительное стекло. Двушка в комбинации с десяткой штрафа явно не устроила наставника гостей. Воробьев с лавки высказал судьям все, что о них думает. А ведь в полосатых рубашках вышли тоже лучшие из лучших — "Золотой свисток"-2018 Оленин и Гофман, которым в разное время доверяли финалы чемпионата мира.

В начале третьей 20-минутки олимпионик Каблуков броском с острого угла застал врасплох Гарипова и снял последние вопросы о владельце Кубка открытия. Еще один герой Пхенчхана Прохоркин (ему ассистировал олимпийский чемпион Барабанов) превратил счет в крупный, а новичок СКА Якупов — в унизительный для действующего обладателя Кубка Гагарина. Урок ужаса Воробьева для Билялетдинова, работавшего с его отцом на Олимпиаде-98 и двух чемпионатах мира».

Артем Лукоянов Нападающий «Ак Барса» Позорный счет. И обоср***сь, и стыдно. Давно такого позора не было, первая игра — и… Не знаю, просто стыдно. Потому что надо всем выходить и полностью отдаваться игре. Мы сегодня вышли, как на фигурное катание. До счета 1:1 неплохо играли, соперник ничего особенного не создавал, а мы пытались что-то сделать. После 1:1 произошел резкий переворот. Обидно проиграть этой команде, потому что мы выигрывали у СКА в прошлые годы, когда они были даже сильнее. А тут команда ничем не сильнее нас. Просто они сыграли более организованно, а мы, может быть, до сих пор в отпуске.

Воробьев начал с трех трофеев

«Спорт День за Днем» напоминает о том, что СКА под руководством Воробьева выиграл третий трофей.

Илья Воробьев ska.ru

«Воробьев, интеллигентно поправив очки, завоевал уже третий титул в СКА, и на этот раз кубок максимально серьезный. Только вот либо "Ак Барс" мыслями находится примерно в середине межсезонья, либо СКА слишком рано набрал форму. Так ведь можно и остаться с тремя трофеями, два из которых — товарищеские турниры».

Илья Воробьев Главный тренер СКА Одна часть первого периода не понравилась. В общем и целом, неплохо для первой игры. Бывальцев, Ли и Кручинин не играли, потому что у нас есть ротация. Решили, что сегодня сыграем так. Дальше будем думать и смотреть.

1:6 ничего не значит

Игорь Еронко из «Спорт-Экспресса» уверен, что разгром от СКА ничего не значит для «Ак Барса», однако отмечает, что казанцам не удалось удивить соперника.

«Кубок открытия "Ак Барсу" выиграть не удалось, но это совсем не та цель, не достигнув которой, стоит расстраиваться. Более того, потеряли всего два очка, а не три, хотя и неудобно перед болельщиками получилось. Ну, ничего, праздников на казанской улице, то есть Чистопольской, еще будет немало.

Не стоит обращать внимания на счет. Он пока ровным счетом ничего не значит. "Ак Барс" от этого слабее не стал. И не потерял статус фаворита. Но есть ощущение, что предсезонку Билялетдинов мог бы и поинтереснее использовать: экспериментов мы не видели ни по составу, ни по игре. Все было весьма предсказуемым для СКА. А надо было удивлять». ​

Зинэтула Билялетдинов Главный тренер «Ак Барса» Мы готовились, но перегорели. Допускали нелепые ошибки, после чего нам забивали. Ошибаться нельзя было, соперник нам сегодня противостоял сильный. Гарипов переволновался немного. Лукоянов по-моему, сказал все. Всем стыдно.

СКА установит новый рекорд?

Sport24.ru прогнозирует СКА новый рекорд по количеству побед в чемпионате.

Игроки СКА ska.ru

«На предсезонном турнире в Сочи в начале августа СКА победил "Ак Барс" со счетом 4:0. Тогда никто не обратил внимания на результат. Спустя пару недели соперники вновь встретились, и вновь армейцы победили с солидным преимуществом. Кстати, не оптимальным составом. И тут, конечно, впору задуматься, что же питерцы будут делать с остальными противниками. Так можно и новую рекордную серию по количеству побед установить. В прошлом году у Знарка было 20 викторий подряд. Чем ответит Воробьев?». 0