Долгожданный сезон. КХЛ возвращается с приходом осени

В субботу, 1 сентября, стартует 11-й по счету сезон Континентальной хоккейной лиги. 25 команд начнут борьбу в регулярном чемпионате, а с февраля по апрель в плей-офф определят обладателя Кубка Гагарина. Мы решили узнать, что о предстоящем сезоне пишут СМИ.

В ожидании позитивных перемен

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис надеется, что в новом сезоне КХЛ порадует позитивными переменами.

«В новый сезон каждый раз вступаешь с определенными ожиданиями, и в глубине души хочется верить, что на этот раз КХЛ только удивит, причем исключительно в приятном отношении. Стартовая площадка для прорыва как минимум неплохая. Кажется, хуже, чем в прошлом сезоне, ситуации быть не может.

Он прошел в олимпийский год под лозунгом "все для сборной, все для победы", поэтому не мог получиться сногсшибательным в плане интриги и зрелищности. Однако гонка вооружений двух армейских клубов, на всех углах прикрываемая интересами национальной команды, по итогу обернулась для них пшиком.

Золото Олимпиады — это неплохо, каким бы ни был уровень турнира, но в КХЛ и СКА, и ЦСКА, укомплектованные звездами по самую макушку, опростоволосились. Победа "Ак Барса", которого при всем желании не отнесешь к бедным родственникам, на какой-то мгновение показалась почти чудом. Настолько предсказуемым и скучным виделся чемпионат прошлой осенью. Даже руководство лиги чуть ли не прямым текстом заявляло в ответ на разнообразные критику и претензии, что сезон принесли в жертву ради сборной.

Теперь c учетом приближающегося через пару лет для клубов-олигархов армагеддона под названием "жесткий потолок зарплат" позитивные перемены представляются делом времени. В то же время исторический опыт ставит под сомнение надежду на быстрый прогресс. Сенсации чаще происходили именно в олимпийский сезон. Тогда как на следующий год Кубок Гагарина доставался самым богатым и звездным командами — "Салавату Юлаеву" в 2011 и СКА в 2015», — напоминает Зислис.

Новые правила

Алексей Белов в своем блоге на sports.ru напомнил, что в новом сезоне команды будут играть по новым правилам, которые, к слову, были приняты впопыхах.

«КХЛ утвердила переход на двухочковую систему. Теперь любая победа будет приносить два очка, любое поражение не в основное время — 1, поражение в основное время — ноль. Это случилось в четверг. А уже в субботу начинается регулярный чемпионат — в Казани сыграют обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" и победитель регулярки СКА.

И это далеко не первое изменение в правилах, которое лига принимает впопыхах — либо за считанные дни до начала сезона, либо когда он уже вовсю идет.

Количество буллитов можно считать мелочью, но остальные изменения все-таки слишком масштабны, чтобы принимать их вот так экстренно. Тем более, что любое из них могут откатить назад так же неожиданно, как и принимали.

Так было, например, с определением чемпиона: в день старта сезона объявили, что им будет победитель регулярки, а уже в декабре (через три месяца) — что снова обладатель Кубка Гагарина, правда, уже со следующего сезона.

То же самое со статусом белорусских хоккеистов. Летом 2015-го боссы КХЛ уверяли, что они не будут считаться легионерами, а через две недели после старта чемпионата оправдывались, что надо выполнять приказы Минспорта. Три года спустя белорусы снова перестали считаться иностранцами — за неделю до начала сезона. КХЛ — вся такая внезапная и противоречивая», — констатирует Белов.

Тренерские интриги

Автор allhockey.ru Олеся Усова затронула тренерский вопрос, предрекая череду отставок по ходу сезона.

«Гадать, кого из тренеров уволят первым, — это давняя народная и журналистская забава. Никто не сомневается, что тренерские отставки появятся, и их будет много. Уже сейчас главными претендентами на звание "первопроходца сезона 2018/19" называют Сергея Светлова, Николая Борщевского или Горди Дуайера.

Однако пострадать могут и топ-клубы вроде "Магнитки" и "Локомотива". Новый главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач в интервью чешским СМИ признавался, что понимает, что может быть уволен уже в октябре. В "Локомотиве", как считают в прессе, тоже все на пороховой бочке и Дмитрий Квартальнов может все-таки взлететь. В московском "Динамо", как кто-то думает, Андрея Николишина взяли в тренерский штаб на возможную смену Владимиру Воробьеву по ходу чемпионата. В "Салавате Юлаеве", несмотря на две победы в межсезонье, Николай Цулыгин все еще остается "темной лошадкой".

Однако все мы знаем, что отставки в КХЛ могут быть самыми непредсказуемыми. Только Зинэтула Билялетдинов, кажется, может ни о чем не беспокоиться. Если его уволят из "Ак Барса", разверзнутся небеса и реки потекут вспять. У Ильи Воробьева вроде бы сильные позиции в СКА и ФХР, но многие тренеры могут рассказать, насколько трудно работать в Санкт-Петербурге.

До этого получалось только у Быкова и Знарка, а уволить могут даже, как Ржигу, с первого места в чемпионате. Игорь Никитин тоже выглядит не бессмертным. Тем более что свободен Олег Знарок, который скоро соскучится по работе. Да и далеко не только он один», — подчеркивает Усова.

Кто будет фаворитом?

Журналист «Советского спорта» Владислав Домрачев представил отчет по каждой команде КХЛ и пришел к выводу, что лучшие шансы на победу в Кубке Гагарина имеет московский ЦСКА.

«Московским армейцам Кубок Гагарина нужен… вчера. Они усилили тренерский штаб, переехали в самый современный столичный дворец в Парке легенд, который теперь называется "ЦСКА Арена".

Команду пополнили один из лучших плеймейкеров лиги канадец Линден Вей, форвард-универсал Антон Слепышев, еще один канадец быстроногий Янник Хансен, шведский защитник Клас Дальбек.

Прогноз: Регулярный чемпионат ЦСКА не выиграет, но доберется в плей-офф до главного финала и завоюет вожделенный Кубок Гагарина», — считает Домрачев.

Отъезд Ковальчука не навредит СКА

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров призвал болельщиков СКА активно поддерживать команду в новом сезоне, ведь несмотря на уход Ильи Ковальчука она отлично проявила себя в межсезонке.

«Уехал в НХЛ Ковальчук? Новость, безусловно, не самая приятная. Но на том самом турнире Пучкова подопечные Ильи Воробьева доказали, что и без своей уже экс звезды способны демонстрировать атакующий силовой хоккей.

Тот самый, который любят болельщики. Дацюк, Гусев, Якупов — остались старые любимцы, добавились новые. На посещаемости питерской арены отъезд Кови сказаться не должен.

Во время "предсезонки" петербургские армейцы одержали девять побед из девяти возможных! Самое то, чтобы дать бой действующему чемпиону — "Ак Барсу". Особый настрой, конечно, будет у Токранова, дважды бравшего Кубок Гагарина с казанцами, а теперь оказавшегося по другую сторону баррикад.

Летом "барсы" особо не впечатляли, хоть и сохранили практически всех своих лидеров. Но мы-то знаем, что казанцы любят "накатывать" весной. Запасаемся терпением и в субботу встречаем новый сезон КХЛ!», — призывает Макаров.

Начинаем с Кубка Открытия

Александр Тарасов из «Чемпионата» уделил внимание предстоящему матчу за Кубок Открытия, проанализировав, как изменились «Ак Барс» и СКА после летнего перерыва.

«По ходу межсезонья Казань покинул один из основных защитников Василий Токранов, который провёл, если не учитывать короткие отъезды в родной "Нефтяник" из Альметьевска, 11 сезонов в "Ак Барсе". И ушёл он не куда-нибудь, а в СКА, где подписал контракт на четыре года. От таких предложений не отказываются, да и сам Зинэтула Билялетдинов признался, что не таит обиды на игрока. Его и ещё одного ушедшего оборонца — Атте Охтамаа — должны заменить Пол Постмаиз "Бостон Брюинз", Андрей Педан и Даниил Курашов.

Из изменений в линии нападения можно выделить уходы ветерана команды Дмитрия Обухова, Ярослава Косова и возвращение в Челябинск Антона Глинкина. Интересно будет посмотреть на Павла Падакина, который ударно провёл большую часть прошлого регулярного чемпионата в составе "Сочи".

СКА же себе не изменяет. Имея практически неограниченные финансовые возможности, клуб с берегов Невы вновь провёл мощную трансферную кампанию, которая позволила сделать незаметным уход лидеров в лице Ильи Ковальчука, Микко Коскинена, Патрика Торесена и Вячеслава Войнова. По глубине состава конкуренцию питерским армейцам могут составить разве что их московские одноклубники. И из-за этого у них возникнет сумасшедшая ротация состава. Подписание двусторонних контрактов с Карповым, Рундбладом и пришедшим из "Трактора" Кручининым — лишнее тому свидетельство.

В межсезонье красно-синие успели сменить и тренерский штаб. Теперь командой из Санкт-Петербурга руководит, что весьма логично, Илья Воробьёв, а помогают ему Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов. Под их началом СКА стал чемпионом межсезонья, выиграв все девять матчей, в которых он принимал участие. Конечно, такой проход катком по своим соперникам — это совсем не гарантия того, что подобная картина будет в регулярном сезоне или в матче за Кубок Открытия, но он говорит о том, что питерская команда сейчас находится в состоянии, близком к идеальному», — пишет Тарасов. 0