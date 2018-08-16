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    «Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в овертайме

    КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Казанский «Ак Барс» в контрольной встрече уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 2:3 ОТ.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»
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    В составе нижнекамцев шайбы в основное время забросили Богдан Якимов и Микаэль Руохомаа. В овертайме победу «Нефтехимику» принесла шайба Йоонаса Няттинена.

    За «Ак Барс» отличились Никита Лямкин и Андрей Попов.

    Товарищеский матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Якимов — 1 (Здунов, Шиксатдаров), 24:46 — 0:1. Руохомаа — 5 (Няттинен), 31:13 — 0:2. Лямкин — 1 (бол., Ткачев), 32:10 — 1:2. Попов — 1 (Яруллин), 56:39 — 2:2. Няттинен — 4 (Сергеев, Руохомаа), 61:25 — 2:3Вратари: Гарипов — Ежов
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