«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в овертайме

«Нефтехимик»
HCNeftekhimik68
В составе нижнекамцев шайбы в основное время забросили Богдан Якимов и Микаэль Руохомаа. В овертайме победу «Нефтехимику» принесла шайба Йоонаса Няттинена.
За «Ак Барс» отличились Никита Лямкин и Андрей Попов.
Товарищеский матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Якимов — 1 (Здунов, Шиксатдаров), 24:46 — 0:1. Руохомаа — 5 (Няттинен), 31:13 — 0:2. Лямкин — 1 (бол., Ткачев), 32:10 — 1:2. Попов — 1 (Яруллин), 56:39 — 2:2. Няттинен — 4 (Сергеев, Руохомаа), 61:25 — 2:3Вратари: Гарипов — Ежов