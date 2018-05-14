Канада в овертайме дожала Латвию на ЧМ по хоккею

В Дании состоялся матч шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в группе B между сборными

Встреча завершилась победой канадской сборной в овертайме со счетом 2:1.

У победителей отличились Энтони Бовилье и Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме. У Латвии гол на счету Кристиана Рубинса.

После этой победы Канада, набрав 12 очков, занимает третье место в группе В. Латвия с 10 очками идет пятой.