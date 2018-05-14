Канада в овертайме дожала Латвию на ЧМ по хоккею

Встреча завершилась победой канадской сборной в овертайме со счетом 2:1.
У победителей отличились Энтони Бовилье и Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме. У Латвии гол на счету Кристиана Рубинса.
После этой победы Канада, набрав 12 очков, занимает третье место в группе В. Латвия с 10 очками идет пятой.
Чемпионат мира. Группа В
Канада – Латвия – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бовилье – 2 (Пажо, Барзал), 2:51 – 1:0. Рубинс – 1 (Рих. Букартс, Блюгерс), 41:50 – 1:1. Макдэвид – 5 (Ньюджент-Хопкинс), 60:46 – 2:1.Вратари: Кюмпер – Гудлевскис.Штраф: 4 – 4.Броски: 33 (10+12+9+2) – 15 (4+9+2+0).