Финляндия в овертайме уступила Германии на ЧМ-2018

одержала победу над(3:2) в овертайме матча группового этапа ЧМ-2018, проходящего в Дании.

В составе победителей отличились Фредерик Тиффельс, Бьерн Крупп и Маркус Айзеншмид. За финнов шайбы забросили Ээли Толванен и Себастьян Ахо.

Финны потерпели второе поражение на чемпионате мира и с 13-ю очками занимают второе место в группе В, а немцы расположились на шестой строчке, имея в активе семь очков.

В следующем матче Финляндия 15 мая сыграет с командой США, а Германия в этот же день встретится с Канадой.