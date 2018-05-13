Финляндия в овертайме уступила Германии на ЧМ-2018

В составе победителей отличились Фредерик Тиффельс, Бьерн Крупп и Маркус Айзеншмид. За финнов шайбы забросили Ээли Толванен и Себастьян Ахо.
Финны потерпели второе поражение на чемпионате мира и с 13-ю очками занимают второе место в группе В, а немцы расположились на шестой строчке, имея в активе семь очков.
В следующем матче Финляндия 15 мая сыграет с командой США, а Германия в этот же день встретится с Канадой.
ЧМ-2018. Группа В
Германия — Финляндия — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Толванен — 2 (Риикола), 2:26 — 0:1. Тиффельс — 2 (Я. Зайденберг, Михелис), 25:56 — 1:1. Крупп — 1 (Хагер, Айзеншмид), 38:48 — 2:1. Ахо — 6 (бол., Гранлунд, Терявяйнен), 57:54 — 2:2. Айзеншмид — 1 (Кахун), 62:00 — 3:2.Вратари: Нидербергер — Хуссо.Броски: 15 (2+6+6+1) — 38 (11+14+13+0).Штраф: 6 — 4.