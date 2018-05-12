Валидольная победа. Сборная России дожала Швейцарию

Перед матчем

Игра с Чехией принесла нашей команде не только первое поражение на турнире, но и первую травму. Повреждение получил защитник Динар Хафизуллин, который был вынужден пропустить игру со Швейцарией. Вместо него дебютировал в составе защитник Алексей Береглазов, который занял место в паре с Егором Яковлевым.

Тройки атаки также претерпели изменения. Отправился в запас Никита Сошников, зато перву игру на чемпионате мира сыграл Никита Гусев, который занял место Евгения Дадонова в первом звене с Кириллом Капризовым и Павлом Дацюком. При этом Дадонов отправился третью тройку к своему напарнику по «Флориде Пантерз» Максиму Мамину и Сергею Андронову, а Илья Михеев вернулся в четвертое звено.

Что касается Швейцарии, сборную должны усилить два хоккеиста «Нэшвилла» — защитник Роман Йоси и нападающий Кевин Фиала. Однако в Данию оба игрока прибудут лишь завтра утром, так что в матче против нашей сборной они участия не принимали. Первым номером сборной, как и в матче с Белоруссией, оказался опытный голкипер Рето Берра.

Первый период

Россия могла открывать счет уже на первых минутах матча, когда сначала Никита Гусев, а затем Евгений Дадонов по очереди попробовали на прочность каркас ворот Швейцарии. Причем если Гусев попал в штангу после быстрой атаки, то Дадонов создал себе момент сам, перехватив шайбу у защитника соперника и пробросив шайбу между щитков Рето Берра.

Швейцарии удалось отодвинуть игру от своих ворот ближе к середине периода, и даже в меньшинстве они отбились достаточно уверенно. Но Василия Кошечкина тревожили, максимум, дальними бросками. А вскоре Берра снова повезло – после броска Никиты Зайцева шайба угодила в крестовину.

Тем более обидно, что пропустить Россия могла с первого же момента и в первом же меньшинстве – Грегори Хофманн оказался сам перед воротами нашей сборной, но начал перекладывать шайбу под удобную руку и потерял удобный момент для броска. Зато уже в равных составах в конце периода Павел Дацюк оказался сам перед воротами Швейцарии, но также не переиграл Берра, хотя бросал сразу и с неудобной руки.

Второй период

Счет в матче был открыт почти сразу после перерыва. Кирилл Капризов каким-то чудом успел среагировать на не самый удачный бросок Павла Дацюка, подправив шайбу в сетку перед воротами Берра – 1:0.

Швейцарии удалось отыграться достаточно быстро. Рамон Унтерсандер в большинстве мощно выстрелил в ближнюю девятку, но счастье подопечных Патрика Фишера длилось недолго – всего через минуту Евгений Дадонов броском с ползоны застал врасплох вратаря соперника – 2:1.

Во второй половине периода соперники обменялись голевыми моментами – Никита Гусев не сумел переиграть Берра при выходе два в одного, а Тимо Майер в большинстве расстреливал Кошечкина с пятачка, но не смог поднять шайбу.

Важный момент произошел в конце периода, когда сразу два игрока Швейцарии уселись в бокс для штрафников. Чтобы реализовать большинство россиянам потребовалось всего 20 секунд – защитник Никита Нестеров расстрелял ворота с левых усов – 3:1.

Третий период

Третий гол позволил России чувствовать себя более уверенно. Подопечные Ильи Воробьева спокойно контролировали ход матча в третьем периоде – не летели вперед, но и у своих ворот развернуться сопернику не давали.

Интригу в спокойный ход матча внес защитник Егор Яковлев, который за своими воротами просто отдал шайбу Джоэлю Вермину. Далее последовала передача из-за ворот на пятак, и два добивания, одно из которых авторства Свена Андригетто стало результативным (не без помощи конька Алексея Береглазова) – 3:2.

К счастью, этот гол лишь раззадорил нашу команду, и спустя несколько минут в ворота Швейцарии влетела четвертая шайба. Артем Анисимов, влетая в зону, выдал передачу на Михаила Григоренко, который в касание переправил ее под перекладину – 4:2.

Но Швейцария не сдалась, и, получив большинство, сумела его реализовать во второй раз в матче. Патрик Фишер выпустил шестого полевого игрока вместо Рето Берра, и в формате шесть на четыре его подопечным удалось снова сократить разрыв в счете до одного гола – Гатен Хаас подправил полет шайбы после дальнего броска Свена Андригетто – 4:3.

Более того, продолжая играть в шесть полевых игроков, швейцарцы едва не перевели игру в овертайм. В суматохе на пятачке ворот Василия Кошечкина шайба сначала попала в штангу, а за 15 секунд до сирены Энцо Корви с пятачка угодил в крестовину.

Итог

России удалось обыграть Швейцарию в основное время, но в конце матча соперник заставил поработать нашу команду на полную мощность. При определенной доле везения, швейцарцы даже могли зацепиться за ничью в основное время. Кроме того, подопечные Патрика Фишера показали, что у нашей сборной есть проблем с игрой в меньшинстве.

У России нужно выделить удачный дебют Никиты Гусева, который в первой же игре на турнире оформил две результативные передачи. Также два ассиста на счету Павла Дацюка. Защитник Никита Нестеров забрасывает шайбу второй матч подряд. Решающий и победный гол нашей сборной провел Михаил Григоренко, а Кирилл Капризов забросил свою уже пятую шайбу на чемпионате мира.

Следующий матч наша команда проведет в понедельник 14 мая против сборной Словакии. Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

Россия - Швейцария 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: Капризов — (Дацюк, Гусев), 22:22 — 1:0; Унтерсандер — (Кукан, Корви, больш.), 26:35 — 1:1; Дадонов — (Анисимов), 27:47 — 2:1; Нестеров — (Гусев, Дацюк, больш.), 39:57 — 3:1; Андригетто — (Майер, Вермин), 51:52 — 3:2; Григоренко — (Анисимов, Гавриков), 56:07 — 4:2; Хаас — (Андригетто, Нидеррайтер, больш.), 58:12 — 4:3

Вратари: Кошечкин — Берра

Штраф: 8 — 8

Броски: 23 (8+7+8) — 27 (5+9+13)

Россия: Кошечкин; Гавриков — Киселевич, Зайцев — Нестеров, Яковлев — Береглазов, Трямкин; Капризов — Дацюк — Гусев, Бучневич — Анисимов — Григоренко, Дадонов — Андронов — Мамин, Шалунов — Каблуков — Барабанов, Михеев.