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    Семь игроков «Нэшвилла» отправились на чемпионат мира

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    Роман Йоси
    На фото:Роман Йоси
    Семь игроков «Нэшвилла», прекратившего борьбу за Кубок Стэнли отправились на чемпионат мира 2018 года, который проходит в Дании, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

    Роман Йоси и Кевин Фиала присоединятся к сборной Швейцарии, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон выступят за сборную Швеции, Ник Бонино присоединится к команде США, а Ээли Толванен постарается помочь Финляндии.

    Сборные Швейцарии и Швеции являются соперниками сборной России по группе A. Ранее генеральный менеджер «Нэшвилла» Рэто Раффайнер сообщил, что Йоси и Фиала не успеют приехать в расположение национальной сборной до игры с россиянами, которая пройдет 12 мая.

    Матч между сборными России и Швеции запланирован на 15 мая.

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