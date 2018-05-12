Семь игроков «Нэшвилла» отправились на чемпионат мира

Семь игроков «Нэшвилла», прекратившего борьбу за Кубок Стэнли отправились на чемпионат мира 2018 года, который проходит в Дании, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

Роман Йоси и Кевин Фиала присоединятся к сборной Швейцарии, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон выступят за сборную Швеции, Ник Бонино присоединится к команде США, а Ээли Толванен постарается помочь Финляндии.

Сборные Швейцарии и Швеции являются соперниками сборной России по группе A. Ранее генеральный менеджер «Нэшвилла» Рэто Раффайнер сообщил, что Йоси и Фиала не успеют приехать в расположение национальной сборной до игры с россиянами, которая пройдет 12 мая.

Матч между сборными России и Швеции запланирован на 15 мая.