Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта.
Корейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.
Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.
ЧМ-2018. Группа В
Дания — Корея — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Ф. Нильсен — 2 (Д. Нильсен), 22:55 — 1:0. Ким Ги Сон — 1 (Ким Сан Ук), 24:18 — 1:1. Й. Йенсен — 2 (Бьоркстранд), 32:14 — 2:1. Хардт — 2 (бол., Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен), 56:35 — 3:1. Вратари: Андерсен — Далтон (58:13). Броски: 28 (10+10+8) — 14 (5+6+3).Штраф: 4 — 8.