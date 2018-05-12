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    Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Дании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Дании переиграла команду Южной Кореи (3:1) в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею.

    Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта.

    Корейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.

    Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.

    ЧМ-2018. Группа В
    Дания — Корея — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Ф. Нильсен — 2 (Д. Нильсен), 22:55 — 1:0. Ким Ги Сон — 1 (Ким Сан Ук), 24:18 — 1:1. Й. Йенсен — 2 (Бьоркстранд), 32:14 — 2:1. Хардт — 2 (бол., Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен), 56:35 — 3:1. Вратари: Андерсен — Далтон (58:13). Броски: 28 (10+10+8) — 14 (5+6+3).Штраф: 4 — 8.
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