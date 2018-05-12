Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018

переиграла(3:1) в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею.

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта.

Корейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.

Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.