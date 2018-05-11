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    Сборная США забросила 13 шайб команде Южной Кореи

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная США одержала крупную победу над командой Южной Кореи (13:1) в матче групповго этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    В составе победителей дублями отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. Еще по одной шайбе забросили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано.

    В составе Южной Корее точный бросок на счету Чин Хи Ан.

    Сборная США набрала 13 очков и расположилась на первой строчке в турнирной таблице группы В. Команда Южной Кореи, проиграв все пять матчей, занимает восьмое место.

    В следующей игре американская сборная встретится с Норвегией, а команда Южной Кореи сыграет против Дании.

    ЧМ-2018. Группа В
    США — Корея — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)
    Голы: Ан Джин Хви — 1 (бол., Ким Сан Ук, Ким Вон Джун), 5:23 — 0:1. Ли — 2 (Ларкин, Годро), 8:35 — 1:1. Кейн — 2 (бол., Годро), 12:56 — 2:1. Макэвой — 1 (бол., Кейн, Годро), 13:29 — 3:1. Макэвой — 2 (Крайдер, Ларкин), 19:16 — 4:1. Райан — 2 (мен., Мартинес), 23:42 — 5:1. Коулман — 1 (Мартинес, Уайт), 27:06 — 6:1. Кейн — 3 (бол., Макэвой), 28:41 — 7:1. Аткинсон — 3 (бол., Кейн, Макэвой), 32:18 — 8:1. Томпсон — 1 (Милано, Дженсен), 45:06 — 9:1. Аткинсон — 4 (Кейн, Макэвой), 46:11 — 10:1. Пионк — 1 (Батчер), 49:09 — 11:1. Райан — 3 (бол., Дебринкэт, Пионк), 51:40 — 12:1. Милано — 1 (Дебринкэт, Томпсон), 58:50 — 13:1. Вратари: Дарлинг — Далтон (Пак Сон Дже, 27:06). Броски: 57 (29+17+11) — 13 (8+3+2). Штраф: 10 — 22.
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