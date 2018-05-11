Сборная США забросила 13 шайб команде Южной Кореи

одержала крупную победу над(13:1) в матче групповго этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

В составе победителей дублями отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. Еще по одной шайбе забросили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано.

В составе Южной Корее точный бросок на счету Чин Хи Ан.

Сборная США набрала 13 очков и расположилась на первой строчке в турнирной таблице группы В. Команда Южной Кореи, проиграв все пять матчей, занимает восьмое место.

В следующей игре американская сборная встретится с Норвегией, а команда Южной Кореи сыграет против Дании.