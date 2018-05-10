Чехи нанесли сборной России первое поражение на ЧМ-2018

в овертайме уступила(3:4 ОТ) в четвертом матче на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании.

В составе победителей голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Пастрняк и Давид Крейчи, оформивший дубль.

В основное время в составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

После этой игры сборная России набрала десять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Команда Чехии с шестью баллами расположилась на пятом месте.

Напомним, что в первой игре россияне победили французов со счетом 7:0, во второй — австрийцев (7:0), в третьей — белорусов (6:0).

В следующей встрече сборная России 12 мая сыграет против Швейцарии, а Чехия днем ранее встретится с командой Белоруссии.