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    Чехи нанесли сборной России первое поражение на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Чехии
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    Сборная России в овертайме уступила Чехии (3:4 ОТ) в четвертом матче на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании.

    В составе победителей голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Пастрняк и Давид Крейчи, оформивший дубль.

    В основное время в составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

    После этой игры сборная России набрала десять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Команда Чехии с шестью баллами расположилась на пятом месте.

    Напомним, что в первой игре россияне победили французов со счетом 7:0, во второй — австрийцев (7:0), в третьей — белорусов (6:0).

    В следующей встрече сборная России 12 мая сыграет против Швейцарии, а Чехия днем ранее встретится с командой Белоруссии.

    ЧМ-2018. Группа А
    Чехия – Россия – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Нестеров — 1 (Барабанов, Каблуков), 1:11 — 0:1. Крейчи — 1 (Яшкин, Гудас), 14:41 — 1:1. Яшкин — 3 (Пастрняк, Крейчи), 18:39 — 2:1. Григоренко — 3 (Бучневич, Анисимов), 21:00 — 2:2. Пастрняк — 1 (Крейчи), 24:17 — 3:2. Барабанов — 3 (Зайцев, Шалунов), 25:49 — 3:3. Пастрняк — 2 (Крейчи, Гронек), 63:23 — 4:3.Вратари: Риттих — Кошечкин.Броски: 25 (12+5+4+4) — 23 (4+8+11+0).Штраф: 6 — 4.
    Окажет ли сборная Чехии сопротивление России?Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая
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