Швеция разгромила Белоруссию на ЧМ-2018

разгромила(5:0) в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.

Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 6 мая, с чехами. Белорусам завтра, 5 мая, предстоит встретиться с французами.

Шведы и белорусы – соперники России по группе А.