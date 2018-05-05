Швеция разгромила Белоруссию на ЧМ-2018

Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.
Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 6 мая, с чехами. Белорусам завтра, 5 мая, предстоит встретиться с французами.
Шведы и белорусы – соперники России по группе А.
ЧМ-2018. Группа А
Швеция – Белоруссия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Андерссон — 1 (Кемпе, Эверберг), 9:17 — 1:0. Нюквист — 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 9:45 — 2:0. Янмарк — 1 (Ракелль, Зибанежад), 23:49 — 3:0. Ракелль — 1, 33:45 — 4:0. Зибанежад — 1 (Янмарк, Ракелль), 56:11 — 5:0.Вратари: Хелльберг — Кульбаков (Карнаухов, 33:45).Броски: 36 (8+12+16) — 27 (6+12+9).Штраф: 8 — 4.