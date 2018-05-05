Латвия и Швейцария одержали победы в овертаймах на ЧМ-2018

На фото: Латвия справилась с Норвегией iihf.com

Сборнаяоказалась сильнее командыв рамках матча группы А чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для обеих команд матч был первым на турнире.

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счет записали Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

ЧМ-2018. Группа А Швейцария – Австрия – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 1 (Корви, Хофманн), 18:28 — 1:0. Хас — 1 (Шервей, Мюллер), 24:14 — 2:0. Цвергер — 1 (бол., Раухенвальд, Хаудум), 34:50 — 2:1. Ганаль — 1 (Шнайдер), 46:28 — 2:2. Корви — 1 (Нидеррайтер), 63:18 — 3:2.Вратари: Дженони — Штаркбаум.Броски: 41 (14+10+16+1) — 19 (7+7+5+0).Штраф: 29 — 6.

В группе В встречались. Развязка поединка также наступила в овертайме — латвийцы победили со счетом 3:2.

У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, на счету которого дубль.