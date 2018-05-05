Латвия и Швейцария одержали победы в овертаймах на ЧМ-2018

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счет записали Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.
ЧМ-2018. Группа А
Швейцария – Австрия – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Нидеррайтер — 1 (Корви, Хофманн), 18:28 — 1:0. Хас — 1 (Шервей, Мюллер), 24:14 — 2:0. Цвергер — 1 (бол., Раухенвальд, Хаудум), 34:50 — 2:1. Ганаль — 1 (Шнайдер), 46:28 — 2:2. Корви — 1 (Нидеррайтер), 63:18 — 3:2.Вратари: Дженони — Штаркбаум.Броски: 41 (14+10+16+1) — 19 (7+7+5+0).Штраф: 29 — 6.
У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, на счету которого дубль.
ЧМ-2018. Группа В
Норвегия – Латвия — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Бастиансен — 1 (Треттенес, Холес), 8:14 — 1:0. Бонсаксен — 1 (М. Улимб), 12:12 — 2:0. Балцерс — 1 (Сотниекс, Галвиньш), 26:20 — 2:1. Аболс — 1 (Карсумс, Редлихс), 51:04 — 2:2. Балцерс — 2 (Джериньш), 60:24 — 2:3.Вратари: Хауген — Мерзликинс.Броски: 15 (6+6+3+0) — 21 (6+7+7+1).Штраф: 2 — 6.