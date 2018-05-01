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    Дацюк будет капитаном сборной России на ЧМ-2018

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Павел Дацюк
    На фото:Павел Дацюк
    Форвард Павел Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании.

    Дацюк заявил, что готов стать лидером команды и дядькой для молодежи.

    «Не играл на Евротуре, потому что заболел, меня оставили в Москве, чтобы я подлечился. Сейчас уже здорово все, готов к чемпионату мира, готов быть лидером и дядькой для молодежи.

    Жаль нет Ковальчука, с ним было бы веселее точно, но как есть», — цитирует Дацюка «Р-Спорт».

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    Ассистентами Дацюка станут нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и форвард ЦСКА Сергей Андронов. Мировое первенство пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

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