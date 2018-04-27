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    Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Нью-Джерси Дэвилз Колорадо Эвеланш
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    Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
    На фото:Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Нью-Джерси» Тейлор Холл и форвард «Колорадо» Натан Маккиннон претендуют на приз приз самому выдающемуся хоккеисту НХЛ по итогам сезона.

    Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

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    21-летний Макдэвид может выиграть этот приз во второй раз подряд впервые с 2014 года. Капитан «Ойлерз» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков, снова выиграв приз Арта Росса (самый результативный игрок регулярного сезона).

    26-летний Холл сыграл ключевую роль в том, что «Нью-Джерси» впервые с 2012 года вышел в розыгрыш Кубка Стэнли. Он установил личные рекорды по заброшенным шайбам (39), голевым передачам (54) и набранным очкам (93) в 76 играх регулярного сезона, став лучшим по этим показателям в «Девилз».

    22-летний Маккиннон занял пятое место в НХЛ среди бомбардиров, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх, и второе по средней результативности за матч (1,31).

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