Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона

На фото: Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона nhl.com

Капитан «Эдмонтона», нападающий «Нью-Джерси»и форвард «Колорадо»претендуют на приз приз самому выдающемуся хоккеисту НХЛ по итогам сезона.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

21-летний Макдэвид может выиграть этот приз во второй раз подряд впервые с 2014 года. Капитан «Ойлерз» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков, снова выиграв приз Арта Росса (самый результативный игрок регулярного сезона).

26-летний Холл сыграл ключевую роль в том, что «Нью-Джерси» впервые с 2012 года вышел в розыгрыш Кубка Стэнли. Он установил личные рекорды по заброшенным шайбам (39), голевым передачам (54) и набранным очкам (93) в 76 играх регулярного сезона, став лучшим по этим показателям в «Девилз».

22-летний Маккиннон занял пятое место в НХЛ среди бомбардиров, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх, и второе по средней результативности за матч (1,31).