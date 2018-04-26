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    НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

    НХЛ Колорадо Эвеланш Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс
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    Джаред Беднар, Брюс Кэссиди и Жерар Галлан претендуют на приз Джека Адамса
    На фото:Джаред Беднар, Брюс Кэссиди и Жерар Галлан претендуют на приз Джека Адамса
    Джаред Беднар («Колорадо»), Брюс Кэссиди («Бостон») и Жерар Галлан («Вегас») вошли в число финалистов приза Джека Адамса, который ежегодно вручается лучшему тренеру в НХЛ.

    Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

    «Эвеланш» при Беднаре заработали 95 очков, что на 47 больше, чем по итогам чемпионата 2016/17, в котором они заняли последнее место в общей таблице. В этом году «Колорадо» впервые с сезона 2013/14 вышел в плей-офф.

    Кэссиди привел «Брюинз» к четвертому месту в общей таблице НХЛ. 112 очков — это четвертый результат клуба за последние 40 лет.

    Галлан помог «Голден Найтс» провести исторический дебютный сезон. «Вегас» (109 очков) стал первой командой в современной истории (после расширения) четырех профессиональных североамериканских лиг, созданной с нуля и выигравшей дивизион.

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