НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.
«Эвеланш» при Беднаре заработали 95 очков, что на 47 больше, чем по итогам чемпионата 2016/17, в котором они заняли последнее место в общей таблице. В этом году «Колорадо» впервые с сезона 2013/14 вышел в плей-офф.
Кэссиди привел «Брюинз» к четвертому месту в общей таблице НХЛ. 112 очков — это четвертый результат клуба за последние 40 лет.
Галлан помог «Голден Найтс» провести исторический дебютный сезон. «Вегас» (109 очков) стал первой командой в современной истории (после расширения) четырех профессиональных североамериканских лиг, созданной с нуля и выигравшей дивизион.