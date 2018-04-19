ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Россия стартовала на ЮЧМ-2018 с разгрома Франции

    Сборная России Сборная Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юниорская сборная России (U18) одержала победу над командой Франции (7:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2018, проходящего в Челябинске и Магнитогорске.

    В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Семен Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула, Кирилл Марченко, Владислав Михайлов, Дмитрий Завгородний и Иван Морозов.

    У французов точный бросок на счету Пьеррика Дюбе, «размочившего» счет на последней минуте.

    В следующем матче 21 апреля сборная России сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

    Ранее в матче группы А, в которой выступают россияне, сборная Финляндии победила команду Словакии со счетом 5:2.

  • Обсудить
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Дубль два. «Ак Барс» повторил победу над ЦСКА
  • Пресса и комментарии после второй победы «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина
    •
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»
  • Прогнозы и ставки на футбол 19 апреля
  • 7,21
    •
  • Кому влетит «шальная пуля»?
  • «Леганес» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 20 апреля
  • 3,25
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 17:53
    • Россия может получить право на проведение ЧМ-2023 по хоккею
  • «Нэшвилл» и «Колорадо» могут сыграть не слишком результативно
  • «Нэшвил» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
    • 2,34Послезавтра в 04:30
  • «Виннипег» может закончить серию с «Миннесотой» в пятом матче
  • «Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
    • 1,86Послезавтра в 02:30
  • Россия должна победить Швецию в Ярославле
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч Евротура 20 апреля
    • 1,83Завтра в 20:00
  • Атаку «Филадельфии» должно прорвать в пятом матче серии с «Питтсбургом»
  • «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
    • 1,68Послезавтра в 02:00
  • 12:11
    • Трямкин: В «Ванкувере» Голдобина «поддушивают» — влияет «русский фактор»
  • 11:12
    • НХЛ назвала претендентов на «Селки Трофи»
  • 10:46
    • Кучеров не зацикливается на роли лидера
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    • 10:07
  • 09:56
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • ЦСКА сравняет счет в серии с «Ак Барсом»
  • ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля
    • 1,82Завтра в 19:30
  • НХЛ. Дубль Кучерова, два очка Малкина
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 19 апреля
    • 08:27
  • 08:02
    • Голкипер «Локомотива» продолжит карьеру в «Тракторе»
  • 22:43
    • ЦСКА сократил отставание в финальной серии КХЛ с «Ак Барсом»
  • 21:04
    • Определилился состав сборной России на юниорский чемпионат мира
  • 18/04
    • «Трактор» расстался с защитником
  • 18/04
    • Экс-тренер «Локомотива» войдет в штаб СКА
  • 18/04
    • Гюнге продлил контракт с «Трактором»
  • 18/04
    • «Витязь» переподписал форварда
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
    • 2,18Завтра в 02:30
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон