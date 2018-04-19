Россия стартовала на ЮЧМ-2018 с разгрома Франции

одержала победу над(7:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2018, проходящего в Челябинске и Магнитогорске.

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Семен Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула, Кирилл Марченко, Владислав Михайлов, Дмитрий Завгородний и Иван Морозов.

У французов точный бросок на счету Пьеррика Дюбе, «размочившего» счет на последней минуте.

В следующем матче 21 апреля сборная России сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

Ранее в матче группы А, в которой выступают россияне, сборная Финляндии победила команду Словакии со счетом 5:2.