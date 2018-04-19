Сборная Канады обыграла команду США на ЮЧМ-2018

одержала победу над(6:4) в своём первом матче на юниорском чемпионате мира-2018, стартовавшем в Челябинске и Магнитогорске.

В составе победителей отличились Алексис Лафренье, Лиам Фуди, Кевин Баль, Экил Томас и Рафаэль Лавуа, оформивший дубль.

У команды США голы на свой счёт записали Джоэль Фараби, Джек Хьюз и Оливер Вальстрём, сделавший дубль.

Ранее в другом матче группы А, где выступают Канада и США, сборная Швеции победила команду Швейцарии со счетом 3:1.

В следующем матче на турнире Канада встретится со сборной Белорусии, а США сыграет с командой Швейцарии.