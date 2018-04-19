Сборная Канады обыграла команду США на ЮЧМ-2018

В составе победителей отличились Алексис Лафренье, Лиам Фуди, Кевин Баль, Экил Томас и Рафаэль Лавуа, оформивший дубль.
У команды США голы на свой счёт записали Джоэль Фараби, Джек Хьюз и Оливер Вальстрём, сделавший дубль.
Ранее в другом матче группы А, где выступают Канада и США, сборная Швеции победила команду Швейцарии со счетом 3:1.
В следующем матче на турнире Канада встретится со сборной Белорусии, а США сыграет с командой Швейцарии.
Чемпионат мира (U18). Групповой турнир. Группа А
Канада U18 – США U18 – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).
Голы: 0:1 – Фараби (Кофилд, Уис) – 04:56 (5x5), 1:1 – Лафренье (Делландреа) – 15:59 (5x5), 1:2 – Вальстрём (Груден, Хьюз) – 24:14 (5x4), 2:2 – Фуди – 26:11 (5x5), 3:2 – Баль (Ноэль, Хиллис) – 30:14 (5x5), 4:2 – Лавya (Макшейн) – 38:04 (5x5), 4:3 – Вальстрём (Йорк, Хьюз) – 46:40 (5x4), 4:4 – Хьюз (Груден) – 49:35 (5x5), 5:4 – Лавya (Фуди, Макисаак) – 51:07 (5x5), 6:4 – Томас (Баль) – 59:41 (en)