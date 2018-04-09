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    Кожевников: Радулов — сильный игрок, но сборная и раньше справлялась без него

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    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что сборная России на чемпионате мира справится с потерей форварда «Далласа» Александра Радулова.

    Напомним, что ранее появилась новость о том, что нападающий принял решение пропустить турнир.

    «Это его решение. Решил так, значит, так. Значит есть какие-то сложности. Не знаю, с тренером или федерацией.

    К тому же Радулова давно не было в сборной. Обходились же без него. Да, он сильный и великий игрок, но это решение. Мы тут ничего поделать не можем», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Радулов выступал на пяти чемпионатах мира (2007-2009, 2011, 2013), на которых завоевал две золотые и одну бронзовую медали. В его активе 32 (13+19) очка в 41 матче на мировых первенствах

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