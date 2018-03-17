КХЛ. «Салават» сравнял счет в серии с «Трактором», СКА играет с «Локо»

«Салават Юлаев» — «Трактор» 3:2 ОТ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» во втором матче серии плей-офф.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В основное время в составе хозяев отличились Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов. Гости ответили точными бросками Пола Щехуры и Виталия Кравцова.

Победную для уфимцев шайбу на 14-й минуте овертайма забросил Игорь Макаров.

Общий счет серии стал 1-1. Третья игра пройдет в Челябинске 20 марта.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Кемппайнен — 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 — 1:0. Щехура — 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 — 1:1. Кравцов — 6 (Кручинин), 41:57 — 1:2. Логинов — 1, 52:01 — 2:2. Макаров — 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 — 3:2.Вратари: Скривенс — Францоуз.Штраф: 2 — 4.Броски: 47 (15+11+13+8) — 20 (2+6+6+6).

«Ак Барс» — «Металлург» Мг

17 марта, 17:00 мск

СКА – «Локомотив»

17 марта, 17:00 мск

ЦСКА – «Йокерит»

17 марта, 17:00 мск