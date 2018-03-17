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    КХЛ. «Салават» сравнял счет в серии с «Трактором», СКА играет с «Локо»

    Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 17 марта

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»
    «Салават Юлаев» — «Трактор»
    В субботу, 17 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина пройдут четыре матча.

    «Салават Юлаев» — «Трактор» 3:2 ОТ

    «Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» во втором матче серии плей-офф.

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

    В основное время в составе хозяев отличились Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов. Гости ответили точными бросками Пола Щехуры и Виталия Кравцова.

    Победную для уфимцев шайбу на 14-й минуте овертайма забросил Игорь Макаров.

    Общий счет серии стал 1-1. Третья игра пройдет в Челябинске 20 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Кемппайнен — 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 — 1:0. Щехура — 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 — 1:1. Кравцов — 6 (Кручинин), 41:57 — 1:2. Логинов — 1, 52:01 — 2:2. Макаров — 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 — 3:2.Вратари: Скривенс — Францоуз.Штраф: 2 — 4.Броски: 47 (15+11+13+8) — 20 (2+6+6+6).

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    «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта
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