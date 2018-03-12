НХЛ. Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»

«Чикаго» — «Бостон» 3:1

Шайба Артема Анисимова помогла «Чикаго» одержать победу над «Бостоном» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

У хозяев отличились Анисимов (8-я минута), Патрик Кейн (57) и Брент Сибрук (59), у гостей единственный гол забил Здено Хара (51).

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 36 из 39 бросков и был признан третьей звездой игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Бостон» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: 1:0 – Анисимов (Тэйвз, Густафссон) – 07:26 (5x4), 1:1 – Хара (Крейчи, Дебраск) – 50:57 (5x5), 2:1 – Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 56:44 (5x4), 3:1 – Сибрук (Тэйвз, Кейн) – 58:55 (5x5)Вратари: Форсберг — Худобин (59:31).Штраф: 2 — 10.Броски: 39 (12+11+16) — 32 (10+14+8).

«Чикаго» — «Бостон» 3:1

«Калгари» — «Айлендерс» 2:5

«Айлендерс» прервали серию из восьми поражений подряд, разгромив «Калгари», — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

У «островитян» отличились Ник Ледди (на 3-й минуте), Джонни Бойчак (3), Джордан Эберле (11) и Андерс Ли (21, 60). У «Флэймз» забивали Джон Годро (8) и Марк Джордано (48).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Айлендерс» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: 0:1 – Ледди (Цизикас) – 02:14 (5x5), 0:2 – Бойчак (Цизикас, Джонстон) – 02:32 (5x5), 1:2 – Годро (Монахан) – 07:23 (5x5), 1:3 – Эберле (Бойчак, Таварес) – 10:25 (5x5), 1:4 – Ли (Бойчак, Ледди) – 20:50 (5x5), 2:4 – Джордано (Хэмилтон, Годро) – 47:24 (5x5), 2:5 – Ли (Таварес) – 59:49 (en)Вратари: Смит (57:18 — 59:49) — Гибсон.Штраф: 7 — 13.Броски: 52 (14+19+19) — 27 (10+13+4).

«Калгари» — «Айлендерс» 2:5

«Питтсбург» — «Даллас» 3:1

«Питтсбург» нанес поражение «Далласу» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Патрик Хёрнквист (на 13-й минуте), Джейми Олексяк (20) и российский форвард Евгений Малкин (60), который также стал автором голевой передачи.

«Даллас» ответил точным броском еще одного российского нападающего — Александра Радулова (33).

Малкин, набравший 87 (39+48) очков в сезоне, был признан третьей звездой матча. Россиянин достиг отметки в 919 (367+552) очков в лиге и обошел экс-форварда «Детройта» Павла Дацюка — 918 (314+604) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Даллас» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Хёрнквист (Малкин, Кросби) – 12:57 (5x4), 2:0 – Олексиак (Кессел, Шихэн) – 19:56 (5x5), 2:1 – А. Радулов (Спецца, Сегин) – 32:03 (5x4), 3:1 – Малкин (Кросби) – 59:16 (en)Вратари: Десмит — Лехтонен (57:48 — 59:16).Штраф: 8 — 10.Броски: 30 (11+13+6) — 18 (8+6+4).

«Питтсбург» — «Даллас» 3:1

«Аризона» — «Ванкувер» 1:0

«Аризона» обыграла «Ванкувер» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу на 36-й минуте забросил шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 14 минут 19 секунд, нанес 1 бросок в створ и совершил 3 силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Ванкувер» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: 1:0 – Экман-Ларссон (Степан, Келлер) – 35:07 (5x4)Вратари: Кюмпер — Маркстрем (58:27).Штраф: 2 — 4.Броски: 24 (6+14+4) — 26 (4+10+12).

«Аризона» — «Ванкувер» 1:0

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com