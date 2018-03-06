КХЛ. «Локомотив» и «Йокерит» одержали победы

«Торпедо» – «Локомотив» 2:3 ОТ

Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Голы в составе команды хозяев записали на свой счёт Томаш Кундратек и Юрий Сергиенко. Среди пбедителей заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Козун, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Козун — 1 (бол., Накладал, Контиола), 21:18 — 0:1. Накладал — 1 (бол.), 43:17 — 0:2. Кундратек — 1 (бол., Галузин), 44:53 — 1:2. Сергиенко — 1 (Даугавиньш), 56:28 — 2:2. Крунвалль — 1 (Контиола, Тальбо), 60:52 — 2:3.Вратари: Галимов — Мурыгин.Штраф: 20 — 6.Броски: 27 (6+12+9+0) — 39 (10+18+10+1).

ХК «Сочи» – «Йокерит» 2:7

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене уступил финскому «Йокериту» (2:7) в третьей игре серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей дублями отметились Стив Мозес и Олли Палола, ещё по голу забили Петер Регин, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

В команде Сергея Зубова голы на свой счёт сумели записать Эрик О`Делл и Шон Коллинз.

Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «шутов». Четвертая игра пройдет 7 марта в Сочи.