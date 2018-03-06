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    КХЛ. «Локомотив» и «Йокерит» одержали победы

    Подробности матчей плей-офф КХЛ 6 марта

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    «Сочи» — «Йокерит»
    «Сочи» — «Йокерит»
    Во вторник, 6 марта, в КХЛ прошли два четвертьфинальных матча Западной Конференции.

    «Торпедо» – «Локомотив» 2:3 ОТ

    Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    Голы в составе команды хозяев записали на свой счёт Томаш Кундратек и Юрий Сергиенко. Среди пбедителей заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Козун, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч противостояния, который может оказаться решающим, пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Козун — 1 (бол., Накладал, Контиола), 21:18 — 0:1. Накладал — 1 (бол.), 43:17 — 0:2. Кундратек — 1 (бол., Галузин), 44:53 — 1:2. Сергиенко — 1 (Даугавиньш), 56:28 — 2:2. Крунвалль — 1 (Контиола, Тальбо), 60:52 — 2:3.Вратари: Галимов — Мурыгин.Штраф: 20 — 6.Броски: 27 (6+12+9+0) — 39 (10+18+10+1).

    ХК «Сочи» – «Йокерит» 2:7

    Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене уступил финскому «Йокериту» (2:7) в третьей игре серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    В составе победителей дублями отметились Стив Мозес и Олли Палола, ещё по голу забили Петер Регин, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

    В команде Сергея Зубова голы на свой счёт сумели записать Эрик О`Делл и Шон Коллинз.

    Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «шутов». Четвертая игра пройдет 7 марта в Сочи.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Сочи» – «Йокерит» – 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
    Голы: О`Делл — 2 (Щитов), 3:28 — 1:0. Йоэнсуу — 2 (Виртанен), 9:31 — 1:1. Палола — 3 (Йормакка), 23:43 — 1:2. Коллинс — 2 (Блум, Полашек), 34:58 — 2:2. Анттила — 1 (Ниеми, Андерсен), 36:01 — 2:3. Мозес — 1 (Йоэнсуу, Регин), 47:02 — 2:4. Палола — 4 (бол., Регин, Гилрой), 52:08 — 2:5. Мозес — 2 (бол., Регин, Гилрой), 57:36 — 2:6. Регин — 1 (бол., Мозес), 58:51 — 2:7.Вратари: Барулин — Рамо.Броски: 20 (7+8+5) — 35 (9+14+12).Штраф: 14 — 12.
    Сумеет ли «Торпедо» размочить счет в серии с «Локомотивом»?«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 марта
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