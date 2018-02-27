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    СКА отправил Шипачева в ВХЛ

    СКА КХЛ
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    Вадим Шипачев
    На фото:Вадим Шипачев
    Нападающий СКА Вадим Шипачев был отправлен в ВХЛ в команду «СКА-Нева», сообщает официальный Твиттер KHL Media Team.

    В главную команду вызваны защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков.

    Пресс-служба СКА объяснила перевод нападающего в фарм-клуб «СКА-Нева» техническим моментом. Это связано с тем, что игроку необходим отдых после Олимпиады-2018.

    «Перевод Шипачева в фарм-клуб – это технический момент, связанный с заявкой на игру с "Йокеритом". Это формальность, он не будет задействован в играх фарм-клуба.

    Проблема в том, что сегодня в Хельсинки играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов "СКА-Невы", а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место.

    Пока отдых предоставлен на одну игру», – сказал представитель пресс-службы питерцев изданию «Спорт-Экспресс».

    Отметим, что Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018.

    Сегодня СКА проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», первый после Игр.

    Тихонов провел 32 матча в регулярке ВХЛ и набрал 8 (2+6) очков, на счету Орловича-Грудкова – 31 (11+20) очко в 49 играх.

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