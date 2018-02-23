НХЛ. Дебютный гол Мамина, первый матч Георгиева

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:4

«Миннесота» сломила сопротивление «Нью-Джерси» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

В составе «дикарей» шайбы забросили Майк Райлли (28-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (33), Крис Стюарт (34) и Эрик Стаал (59). У «Дэвилз» отличились Тейлор Холл (11) и Стефан Ноэсен (25).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Голы: 1:0 – Холл (Ватанен, Палмьери) – 10:27 (5x4), 2:0 – Ноэсен (Зейджак, Вуд) – 24:17 (5x5), 2:1 – Райлли (Нидеррайтер, Дамба) – 27:38 (5x5), 2:2 – Эрикссон Эк (Винник, Гранлунд) – 32:25 (5x5), 2:3 – Стюарт (Силер) – 33:04 (5x5), 2:4 – Стаал (Койл) – 58:42 (en)Вратари: Лэк (58:31 — 58:42, 59:23 — 59:50) — Стэлок.Штраф: 4 — 6.Броски: 40 (18+6+16) — 25 (6+13+6).

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:4

«Торонто» — «Айлендерс» 4:3 Б

«Торонто» по буллитам дожал «Айлендерс» — 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

У победителей авторами голов стали Митчелл Марнер (18), Морган Райлли (42) и Остон Мэттьюс (57). У «островитян» отличились Райан Пулок (9-я минута), Мэтью Барзал (12) и Джордан Эберле (44).

Победный буллит реализовал Тайлер Бозак.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» – «Айлендерс» – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Пулок (Хикки, Барзал) – 08:39 (5x5), 0:2 – Барзал (Бовилье, Ахо) – 11:45 (5x5), 1:2 – Марнер (Кадри, Марло) – 17:39 (5x5), 2:2 – Райлли (Браун, ван Римсдайк) – 41:28 (5x5), 2:3 – Эберле (Барзал, Бовилье) – 43:07 (5x5), 3:3 – Мэттьюс (Гардинер, Хайман) – 56:31 (5x5), 4:3 – Бозак – 65:00 (ПБ)Вратари: Андерсен — Галак.Штраф: 4 — 6.Броски: 31 (7+10+10+4) — 35 (13+7+11+4).

«Торонто» — «Айлендерс» 4:3 Б

«Филадельфия» — «Коламбус» 2:1

«Филадельфия» на своем льду переиграла «Коламбус» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

На шайбу российского форварда Артемия Панарина (33-я минута), который был признан третьей звездой матча, «Флайерз» ответили голами Клода Жиру (43) и Нолана Патрика (50).

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 48 секунд и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: 0:1 – Панарин – 32:51 (5x5), 1:1 – Жиру (Кутюрье, Гостисбер) – 42:34 (5x5), 2:1 – Патрик (Гостисбер, Жиру) – 49:49 (5x4)Вратари: Мразек — Бобровский (58:32 — 59:54).Штраф: 4 — 10.Броски: 20 (7+6+7) — 20 (2+14+4).

«Филадельфия» — «Коламбус» 2:1

«Детройт» — «Баффало» 2:3 ОТ

«Детройт» в овертайме уступил «Баффало» – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Шайбами в составе победителей отметились Расмус Ристолайнен (4-я минута), Эвандер Кейн (34) и Марко Сканделла (65). У «красных крыльев» голы на свой счет записали Джонатан Эрикссон (24) и Джастин Абделкейдер (59).

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 15 минут 42 секунды и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» – «Баффало» – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: 0:1 – Ристолайнен (Больё, Ларссон) – 03:39 (5x5), 1:1 – Эрикссон – 23:42 (5x5), 1:2 – Кейн (Поменвиль, Ристолайнен) – 33:09 (5x4), 2:2 – Абделкейдер (Нильсен, Зеттерберг) – 58:35 (6x4), 2:3 – Сканделла (Ларссон, Райнхарт) – 64:59 (3x3)Вратари: Ховард (56:55 – 57:04, 57:48 – 58:35) – Ленер.Штраф: 6 – 6.Броски: 37 (10+16+8+3) – 30 (14+10+2+4).

«Детройт» — «Баффало» 2:3 ОТ

«Монреаль» — «Рейнджерс» 3:1

«Рейнджерс» на выезде уступили «Монреалю» со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

У «Канадиенс» отличились Томаш Плеканец (7-я минута), Джефф Питри (24) и Филлип Дано (59). Единственную шайбу гостей записал на свой счет Кевин Хейз (57).

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел дебютный матч и отразил 38 из 40 бросков. Форвард Павел Бучневич провел на льду 16 минут 25 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» – «Рейнджерс» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: 1:0 – Плеканец (Байрон, Галлахер) – 06:59 (5x5), 2:0 – Питри (Юдон, Делорье) – 23:50 (5x5), 2:1 – Хейз (Дианджело, Деарне) – 57:00 (5x4), 3:1 – Дано (Плеканец) – 58:43 (en)Вратари: Ниеми – Георгиев (58:14 – 58:43, 58:56).Штраф: 8 – 10.Броски: 41 (13+19+9) – 32 (6+8+18).

«Монреаль» — «Рейнджерс» 3:1

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 3:4

«Тампа-Бэй» в гостях перебросала «Оттаву» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (10-я минута), Виктор Хедман (17), Владислав Наместников (24) и Брэйден Поинт (40). Наместников также отметился результативным пасом и был признан первой звездой матча. Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет две передачи. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 15 минут 6 секунд и нанес 3 броска по воротам.

У «Сенаторз» шайбы забросили Райан Дзингел (15-я), Марк Боровецки (49-я) и Дерик Брассар (58-я).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа» — 3:4 (1:2, 0:2, 2:0) Голы: 0:1 – Джонсон (Куниц, Гурд) – 09:31 (5x5), 1:1 – Дзингел (Стоун, Брассар) – 14:53 (5x5), 1:2 – Хедман (Кучеров, Наместников) – 16:26 (5x5), 1:3 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 23:37 (5x5), 1:4 – Пойнт (Гурд, Киллорн) – 39:59 (5x5), 2:4 – Боровецки (Райан, Сеси) – 48:11 (5x5), 3:4 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 57:44 (6x4)Вратари: Андерсон (56:38 — 57:44, 58:38) — Доминге.Штраф: 6 — 10.Броски: 36 (13+11+12) — 24 (7+11+6).

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 3:4

«Флорида» — «Вашингтон» 3:2

«Флорида» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

В составе победителей россиянин Максим Мамин забросил первую в карьере шайбу в НХЛ, а Евгений Дадонов записал себе в актив результативную передачу.

У «столичных» пасом отметился капитан команды Александр Овечкин. Евгений Кузнецов провtл на льду 18 минут 35 секунд и нанес 2 броска в створ. Дмитрий Орлов (25.17) также записал на свой счет два броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: 1:0 – Мамин (Севьюр, Маккошен) – 04:50 (5x5), 1:1 – Эллер (Коннолли, Бураковски) – 18:55 (5x5), 1:2 – Бураковски (Овечкин) – 29:56 (5x4), 2:2 – Бьюгстад (Барков, Дадонов) – 56:18 (5x5), 3:2 – Трочек (Юбердо, Яндл) – 59:40 (5x4)Вратари: Луонго — Холтби (59:40).Штраф: 11 — 33.Броски: 33 (11+7+15) — 35 (14+11+10).

«Флорида» — «Вашингтон» 3:2

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 7:1

«Нэшвилл» дома разгромил «Сан-Хосе» – 7:1 (2:0, 1:1, 4:0).

В составе «хищников» отличились Ник Бонино (2-я минута), Скотт Хартнелл (20), Кевин Фиала (36), Виктор Арвидссон (44), Райан Джохансен (47), Маттиас Экхольм (51) и Калле Ернкрок (58). Единственная шайба «акул» в активе Логана Кутюра (29).

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 15 минут 13 секунд при нулевом показателе полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0) Голы: 1:0 – Бонино (Йози, Эллис) – 01:55 (5x5), 2:0 – Хартнелл (Бонино, Ернкрок) – 19:16 (5x5), 2:1 – Кутюр (Лабанк, Браун) – 28:37 (5x5), 3:1 – Фиала (Суббэн, Джохансен) – 35:57 (5x5), 4:1 – Арвидссон (Суббэн, Смит) – 43:49 (5x4), 5:1 – Джохансен (Йози) – 46:30 (5x5), 6:1 – Экхольм (Форсберг, Арвидссон) – 51:00 (5x5), 7:1 – Ернкрок – 57:51 (5x5)Вратари: Ринне — Делл.Штраф: 10 — 4.Броски: 46 (15+12+19) — 34 (10+11+13).

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 7:1

«Аризона» — «Калгари» 2:5

«Калгари» в гостях победил «Аризону» – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе «огоньков» шайбы забросили Сэм Беннетт (12-я минута), Джонни Годро (14), Марк Янковски (46), Шон Монахан (49) и Мэттью Ткачук (52). У «Койотс» голы забили Дерек Степан (1) и Кевин Коннотон (58).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Калгари» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: 1:0 – Степан (Экман-Ларссон, Демерс) – 00:57 (5x5), 1:1 – Беннетт (Годро, Джордано) – 11:02 (5x5), 1:2 – Годро (Монахан, Беннетт) – 13:18 (5x5), 1:3 – Янковски – 45:11 (4x5), 1:4 – Монахан (Хэмилтон, Годро) – 48:38 (5x4), 1:5 – Ткачук (Хэмилтон, Джордано) – 51:06 (5x5), 2:5 – Коннотон (Казинс, Мартинук) – 57:30 (5x5)Вратари: Раанта — Гиллис.Штраф: 25 — 19.Броски: 37 (10+12+15) — 38 (7+14+17).

«Аризона» — «Калгари» 2:5

«Эдмонтон» — «Колорадо» 3:2 ОТ

«Эдмонтон» в овертайме дожал «Колорадо» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (23-я минута), Зак Кэссиан (35) и Коннор Макдэвид (63). У проигравших отличились Самуел Жирар (40) и Колин Уилсон (41).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 43 из 46 бросков и стал третьей звездой матча. Форвард Наиль Якупов провел на льду 6 минут 46 секунд и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев (15:37) также завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Драйзайтль (Беннинг, Макдэвид) – 22:45 (5x5), 2:0 – Кассиан (Летестю) – 34:33 (5x5), 2:1 – Жирар (Сёдерберг) – 39:41 (5x5), 2:2 – Уилсон (Джост, Керфут) – 40:50 (5x5), 3:2 – Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 62:19 (3x3)Вратари: Тэлбот — Варламов.Штраф: 2 — 4.Броски: 46 (19+13+11+3) — 30 (8+12+9+1).

«Эдмонтон» — «Колорадо» 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Даллас» 0:2

«Даллас» прервал трехматчевую победную серию «Лос-Анджелеса» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

У «Старз» отличились Тайлер Сегин (52-я минута) и Александр Радулов (60).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» – «Даллас» – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: 0:1 – Сегин (Пэтерин) – 51:33 (5x5), 0:2 – А. Радулов – 59:00 (en)Вратари: Куик (58:28 – 59:00, 59:27) – Лехтонен.Штраф: 2 – 4.Броски: 18 (8+5+5) – 28 (2+13+13).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com