НХЛ. 30-й гол Овечкина, передачи Кузнецова и Кучерова, дубли Наместникова и Малкина

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» 0:3

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Дубль оформил Виктор Арвидссон (46-я и 56-я минуты), еще один гол забил Пи Кей Суббэн (30).

Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 16 минут 14 секунд.

Эта победа стала для «Нэшвилла» шестой в последних семи матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: 0:1 – Суббэн (Экхольм, Джохансен) – 29:48 (5x5), 0:2 – Экхольм (Арвидссон, Фиала) – 45:36 (5x5), 0:3 – Арвидссон (Суббэн) – 55:11 (4x5)Вратари: Эплби — Ринне.Штраф: 4 — 4.Броски: 27 (7+7+13) — 27 (10+8+9).

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» 0:3

«Питтсбург» — «Миннесота» 6:3

«Питтсбург» на своем льду разгромил «Миннесоту» — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3).

В составе победителей по дублю сделали российский форвард Евгений Малкин (10-я и 42-я минуты), отметившийся также результативной передачей, и Доминик Симон (4, 43), по шайбе забросили Карл Хагелин (30) и Брайан Дюмулен (31).

У «Уайлд» отличились Эрик Стаал (49), Микаэль Гранлунд (51) и Юнас Бродин (52).

Малкин был признан первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Миннесота» — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3) Голы: 1:0 – Симон (Кросби, Коул) – 03:54 (5x5), 2:0 – Малкин (Кросби, Кессел) – 09:09 (5x4), 3:0 – Хагелин (Малкин, Кессел) – 29:28 (5x5), 4:0 – Дюмулин (Кросби, Хагелин) – 30:55 (5x5), 5:0 – Малкин (Шульц, Кессел) – 41:42 (5x4), 6:0 – Симон – 42:32 (5x5), 6:1 – Стаал (Проссер, Фолиньо) – 48:44 (5x5), 6:2 – Гранлунд (Сутер, Цукер) – 50:50 (5x4), 6:3 – Бродин (Фолиньо, Стаал) – 51:46 (5x5)Вратари: Десмит — Дубник (Стэлок, 30:55).Штраф: 10 — 4.Броски: 39 (15+11+13) — 26 (6+7+13).

«Питтсбург» — «Миннесота» 6:3

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 1:5

«Тампа-Бэй» в гостях победила «Филадельфию» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

В составе «Лайтнинг» дубль сделал российский форвард Владислав Наместников (55-я и 58-я минуты), которому дважды ассистировал его соотечественник Никита Кучеров. Также у «молний» отличились Брэйден Поинт (21), Янни Гоерд (30) и Райан Кэллахан (38). У «Флайерз» гол на счету Трэвиса Конекны (54).

Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков и был признан первой звездой матча. Второй звездой стал Наместников.

Защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 21 минуту 24 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) Голы: 0:1 – Пойнт (Джонсон) – 20:25 (5x5), 0:2 – Гурд (Пека, Джирарди) – 29:56 (5x5), 0:3 – Кэллахэн – 37:29 (4x5), 1:3 – Конечны (Ворачек, Жиру) – 53:18 (5x4), 1:4 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 54:05 (5x5), 1:5 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 57:11 (5x5)Вратари: Нойвирт (52:40 — 53:18) — Василевский.Штраф: 12 — 8.Броски: 37 (9+11+17) — 22 (3+11+8).

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 1:5

«Детройт» — «Чикаго» 1:5

«Чикаго» крупно победил в Детройте — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

Алекс Дебринкэт записал в свой актив три гола (4-я, 32-я и 60-я минуты) и результативную передачу, на счету Энтони Дюклера две передачи и точный бросок (6), автором еще одного гола стал Винсент Хиностроза (9).

У «Ред Уингз» отличился Энтони Манта (57).

Российский нападающий «ястребов» Артем Анисимов получил 13 с половиной минут игрового времени и результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) Голы: 0:1 – Дебринкэт (Мёрфи, Дюклер) – 03:19 (5x5), 0:2 – Дюклер (Дебринкэт, Кит) – 05:43 (5x5), 0:3 – Хиностроза (Дюклер) – 08:47 (5x5), 0:4 – Дебринкэт (Тэйвз) – 31:31 (5x5), 1:4 – Манта (Зеттерберг) – 56:09 (5x4), 1:5 – Дебринкэт (Хартман) – 59:41 (en)Вратари: Ховард (Мразек, 8:47, 57:20 — 58:17, 58:21 — 59:41) — Форсберг.Штраф: 4 — 2.Броски: 24 (8+6+10) — 28 (11+7+10).

«Детройт» — «Чикаго» 1:5

«Монреаль» — «Каролина» 5:6

«Монреаль» и «Каролина» забросили 11 шайб на двоих — 5:6 (0:2, 4:3, 1:1).

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Теуво Терявяйнен (2-я и 28-я минуты), также в его активе голевой пас. По одному голу забили Джордан Стаал (9), Джефф Скиннер (28), Дерек Райан (40) и Джастин Уильямс (50).

У «Канадиенс» две шайбы забросил Шарль Юдон (27, 29), по одной – Брендан Галлахер (27), Джефф Питри (39) и Макс Пачьоретти (50).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 5:6 (0:2, 4:3, 1:1) Голы: 0:1 – Терявяйнен (Уильямс, Раск) – 01:34 (5x5), 0:2 – Стаал (Раск, Фолк) – 08:03 (5x4), 1:2 – Юдон (Питри, Байрон) – 26:08 (5x5), 2:2 – Галлахер – 26:47 (5x5), 2:3 – Скиннер (Хэнифин, Райан) – 27:06 (5x5), 2:4 – Терявяйнен – 27:35 (5x5), 3:4 – Юдон – 28:59 (5x5), 4:4 – Питри (Пачьоретти, Юдон) – 38:42 (5x5), 4:5 – Райан (Хэнифин, Стемпняк) – 39:54 (5x5), 5:5 – Пачьоретти (Питри, Друен) – 49:31 (5x4), 5:6 – Уильямс (Терявяйнен, Хэнифин) – 49:41 (5x5)Вратари: Прайс (58:03) — Уорд.Штраф: 9 — 11.Броски: 31 (6+14+11) — 29 (13+9+7).

«Монреаль» — «Каролина» 5:6

«Оттава» — «Бостон» 2:3

«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей, в гостях переиграв «Оттаву», — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

У «Брюинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен (32-я минута), Тим Шаллер (42) и Джейк Дебраск (49), у «Сенаторз» — Тома Шабо (12) и Райан Дзингел (43).

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин провел встречу в запасе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Голы: 1:0 – Шабо (Фанёф) – 12:00 (5x5), 1:1 – Хайнен (Пастрняк, Бержерон) – 31:35 (5x4), 1:2 – Шаллер (Бержерон) – 41:58 (4x5), 2:2 – Дзингел (Дюшейн, Фанёф) – 42:18 (5x4), 2:3 – Дебраск (Спунер, Миллер) – 48:41 (5x5)Вратари: Кондон (58:53) — Раск.Штраф: 2 — 8.Броски: 23 (7+9+7) — 44 (20+10+14).

«Оттава» — «Бостон» 2:3

«Флорида» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон» победил на льду «Флориды» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Никлас Бекстрем (18-я минута), российский форвард Александр Овечкин (28), сделавший также результативную передачу, Джон Карлсон (38) и Бретт Коннолли (42). У «Пантерз» дубль сделал Денис Мальгин (12, 27).

Два очка за результативные передачи набрал еще один российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут 41 секунду. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отыграл 19 минут 26 секунд.

Для Овечкина эта передача стала 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин является четвертым действующим игроком, на счету которого 500 или более голов и передач. Кроме него в этот список входят Яромир Ягр, Мариан Госса и Патрик Марло.

Также Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне. Он стал третьим игроком в истории, добившимся данной отметки в первых 13 сезонах в НХЛ. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки и Майку Гартнеру.

До конца этого чемпионата Овечкин может отметить еще два юбилея. Ему осталось провести 30 игр до отметки в 1000 матчей, а также забить 12 голов до отметки в 600 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Голы: 1:0 – Мальгин (Макканн) – 11:02 (5x5), 1:1 – Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) – 17:25 (5x4), 2:1 – Мальгин (Юбердо, Трочек) – 26:40 (5x5), 2:2 – Овечкин (Орпик, Боуи) – 27:51 (5x5), 2:3 – Карлсон (Уилсон, Кузнецов) – 37:38 (5x5), 2:4 – Коннолли (Бураковски, Эллер) – 41:52 (5x4)Вратари: Сятери (58:40 — 59:56) — Холтби.Штраф: 19 — 15.Броски: 34 (11+9+14) — 46 (10+17+19).

«Флорида» — «Вашингтон» 2:4

«Сент-Луис» — «Колорадо» 3:1

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Пол Штястны (16-я минута), Брэйден Шенн (32) и Александер Стин (59) стали авторами голов в составе «блюзменов», в составе «Эвеланш» точный бросок на счету Александра Керфута (38).

Владимир Тарасенко провел на льду почти 18 минут и завершил матч с показателем полезности «-1», Наиль Якупов получил 14 минут игрового времени, его показатель составил «+1». Никита Задоров сыграл без малого 23 минуты.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Штястны (Пьетранджело, Берглунд) – 15:53 (5x4), 2:0 – Шенн (Стин, Данн) – 31:28 (5x4), 2:1 – Керфут (Джост, Линдхольм) – 37:09 (5x5), 3:1 – Стин (Соботка, Пьетранджело) – 58:40 (5x5)Вратари: Хаттон — Бернье.Штраф: 4 — 6.Броски: 34 (17+9+8) — 37 (8+15+14).

«Сент-Луис» — «Колорадо» 3:1

«Даллас» — «Торонто» 1:4

«Даллас» потерпел поражение от «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Назем Кадри (16-я минута), Зак Хайман (22), Митчелл Марнер (30) и Остон Мэттьюс (43). За «Старз» гол забил Тайлер Сегин (38), ассистентом выступил Александр Радулов.

Это третья победа «кленовых» в последних четырех матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: 0:1 – Кадри (Марло, Гардинер) – 15:50 (5x5), 0:2 – Хайман (Нюландер) – 21:55 (5x5), 0:3 – Марнер (Бозак, Гардинер) – 29:29 (5x4), 1:3 – Сегин (А. Радулов) – 37:43 (5x5), 1:4 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 42:38 (5x5)Вратари: Бишоп — Макэлхинни.Штраф: 9 — 11.Броски: 40 (8+15+17) — 29 (8+15+6).

«Даллас» — «Торонто» 1:4

«Аризона» — «Коламбус» 1:2

«Коламбус» на выезде победил «Аризону» – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

В составе «Блю Джекетс» отличились Александер Веннберг (42-я минута) и Кэм Аткинсон (57). За «Койотс» шайбу забросил Брендан Перлини.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 17 минут 51 секунду. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 38 бросков и стал третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» – «Коламбус» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Голы: 0:1 – Веннберг (Джонс, Веренски) – 41:19 (5x4), 1:1 – Перлини (Дворак, Степан) – 47:39 (5x4), 1:2 – Аткинсон (Веннберг, Фолиньо) – 56:57 (5x5)Вратари: Раанта (58:34) – Бобровский.Штраф: 4 – 4.Броски: 39 (10+15+14) – 27 (8+12+7).

«Аризона» — «Коламбус» 1:2

«Эдмонтон» — «Калгари» 4:3 Б

«Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Калгари» — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время у «Ойлерз» голы забили Брэндон Дэвидсон (34-я и 46-я минуты) и Зак Кассиан (35). В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук (2, 48) и Марк Джордано (15).

Победу хозяевам льда принес буллит в исполнении Коннора Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Ткачук (Брауэр, Баклунд) – 01:32 (5x5), 0:2 – Джордано (Хэмилтон) – 14:21 (5x5), 1:2 – Дэвидсон (Пулюярви, Строум) – 33:50 (5x5), 2:2 – Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 34:54 (5x5), 3:2 – Дэвидсон (Строум) – 45:16 (5x5), 3:3 – Ткачук (Баклунд) – 47:50 (5x5), 4:3 – Макдэвид – 65:00 (ПБ)Вратари: Тэлбот — Риттих (14:14 — 14:21).Штраф: 45 — 23.Броски: 37 (10+14+10+3) — 37 (14+7+10+6).

«Эдмонтон» — «Калгари» 4:3 Б

«Анахайм» — «Виннипег» 4:3 Б

«Анахайм» по буллитам дожал «Виннипег» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Дакс» отличились Адам Хенрик (7-я минута), Ник Ритчи (22) и Райан Кеслер (46). За «Джетс» голы забили Патрик Лайне (4), Брэндон Танев (24) и Джек Рослович (47).

Победный бросок в серии буллитов исполнил Адам Хенрик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Виннипег» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Лайне – 03:25 (5x5), 1:1 – Хенрик – 06:48 (5x5), 2:1 – Ритчи (Хенрик, Сильверберг) – 21:24 (5x5), 2:2 – Танев (Танев) – 23:35 (5x5), 3:2 – Кеслер (Кольяно) – 45:48 (5x5), 3:3 – Рослович – 46:19 (5x5), 4:3 – Хенрик – 65:00 (ПБ)Вратари: Гибсон (Миллер, 53:20) — Хеллебайк.Штраф: 4 — 8.Броски: 39 (11+11+11+6) — 27 (14+9+4+0).

«Анахайм» — «Виннипег» 4:3 Б

«Ванкувер» — «Баффало» 0:4

«Ванкувер» с треском проиграл «Баффало» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Голы на свой счет записали Сэм Райнхарт (5-я минута), Николя Баптист (33), Кайл Окпосо (57) и Юхан Ларссон (58). Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Баффало» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: 0:1 – Райнхарт (Уилсон, Антипин) – 04:27 (5x5), 0:2 – Баптист (Пульо, Родригес) – 32:49 (5x5), 0:3 – Окпосо (Сканделла, Ристолайнен) – 56:37 (5x4), 0:4 – Ларссон – 57:40 (en)Вратари: Маркстрем (56:45 — 57:40) — Ленер.Штраф: 8 — 6.Броски: 30 (9+9+12) — 26 (12+8+6).

«Ванкувер» — «Баффало» 0:4

«Вегас» — «Айлендерс» 1:2

«Вегас» на домашнем льду проиграл «Айлендерс» — .

В составе «островитян» отличились Росс Джонстон (31-я минута) и Джордан Эберле (49). За «рыцарей» гол забил Эрик Хаула (55).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» – «Айлендерс» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: 0:1 – Джонстон (Пулок, Клаттербак) – 30:01 (5x5), 0:2 – Эберле (Барзал, Бовилье) – 48:21 (5x5), 1:2 – Хаула (Перрон, Миллер) – 54:53 (5x4)Вратари: Флери (58:45) – Галак.Штраф: 2 – 4.Броски: 39 (13+9+17) – 25 (9+11+5).

«Вегас» — «Айлендерс» 1:2

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» 5:6

«Сан-Хосе» и «Рейнджерс» не остались в стороне и также порадовали результативностью — 5:6 (2:2, 1:3, 2:1).

В составе победителей дублем отличился защитник Райан Макдона (32-я и 33-я минуты), по разу забили Кевин Хэйз (6), Йеспер Фаст (18), Брэди Шей (38) и Джей Ти Миллер (59).

В составе «акул» дубль в активе Логана Кутюра (11, 23), по точному броску на счету Баркли Гудроу (7), Марка-Эдуара Власича (51) и Томаша Гертла (60).

Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 5:6 (2:2, 1:3, 2:1) Голы: 0:1 – Хейз (Миллер, Цуккарелло) – 05:45 (5x5), 1:1 – Гудроу (Бёрнс) – 06:45 (5x5), 2:1 – Кутюр (Лабанк, Райан) – 10:56 (5x5), 2:2 – Фаст (Грабнер, Холланд) – 17:53 (5x5), 3:2 – Кутюр (Лабанк, Власич) – 22:36 (5x5), 3:3 – Макдона (Хейз, Миллер) – 31:04 (5x5), 3:4 – Макдона (Бучневич) – 32:16 (5x4), 3:5 – Шей – 37:09 (4x5), 4:5 – Власич (Браун, Тирни) – 50:51 (5x5), 4:6 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 58:10 (5x5), 5:6 – Гертл – 59:10 (5x5)Вратари: Делл (58:16 — 59:10, 59:15) — Павелец.Штраф: 16 — 2.Броски: 28 (7+7+14) — 29 (12+11+6).

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» 5:6

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com