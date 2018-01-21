НХЛ. 200-е очко Радулова, очередное поражение «Тампы»

«Баффало» — «Даллас» 1:7

«Даллас» с россиянином Александром Радуловым в составе на выезде разгромил «Баффало» со счетом 7:1 (2:0, 4:1, 1:0).

У победителей дубль оформил Маттиас Янмарк-Нюлен (15-я и 27-я минуты), по разу отличились Реми Элие (6), Джейми Бенн (30), Эса Линделл (33), Радек Факса (38) и Тайлер Питлик (48). У хозяев шайбу забросил Сэм Райнхарт (29).

Радулов отметился голевой передаче на Линделла и удалением, а также 200-м очком в НХЛ. На его счету 83 гола и 117 передач в 278 матчах при показателе полезности «+40». В этом сезоне россиянин набрал 44 (18+26) очка в 46 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» – «Даллас» – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1) Голы: 0:1 – Эли (Янмарк, Спецца) – 05:03 (5x5), 0:2 – Янмарк (Линделль, Шор) – 14:09 (5x4), 0:3 – Янмарк (Клингберг, Спецца) – 26:25 (5x5), 1:3 – Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) – 28:54 (5x4), 1:4 – Бенн (Клингберг, Линделль) – 29:32 (5x5), 1:5 – Линделль (А. Радулов, Бенн) – 32:08 (5x5), 1:6 – Факса (Джонс, Руссель) – 37:31 (5x5), 1:7 – Питлик (Клингберг, Факса) – 47:24 (5x5)Вратари: Ленер (Джонсон, 29:32) – Лехтонен.Штраф: 11 – 15.Броски: 27 (10+10+7) – 32 (13+12+7).

«Баффало» — «Даллас» 1:7

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 3:1

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0).

В составе «летчиков» отличились Трэвис Конекны (4-я минута), Вальттери Фильппула (9) и россиянин Иван Проворов (13), признанный третьей звездой матча. У гостей шайбу забросил Джеспер Братт (29).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) Голы: 1:0 – Конечны (Гостисбер, Лотон) – 03:29 (5x5), 2:0 – Фильппула (Раффль, Гудас) – 08:30 (5x5), 3:0 – Проворов (Конечны, Жиру) – 12:15 (5x5), 3:1 – Братт (Батчер, Холл) – 28:12 (5x4)Вратари: Нойвирт — Кинкейд (Эплби, 12:15, 57:48 — 58:22, 59:06 — 59:58).Штраф: 15 – 13.Броски: 31 (13+11+7) – 29 (5+14+10).

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 3:1

«Калгари» — «Виннипег» 1:2 Б

«Виннипег» по буллитам обыграл «Калгари» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Ти Джей Броди вывел хозяев вперед на 9-й минуте, а на экваторе игры точным броском отметился Мэтью Перро. Автором победного буллита стал Брайан Литтл.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 14 минут и отметился одним броском по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: 1:0 – Броди (Брауэр) – 08:17 (5x5), 1:1 – Перро (Элерс, Литтл) – 30:47 (5x5), 1:2 – Литтл – 65:00 (ПБ)Вратари: Смит — Хеллебайк.Штраф: 4 — 8.Броски: 31 (9+11+8+3) — 35 (15+9+9+2).

«Калгари» — «Виннипег» 1:2 Б

«Колорадо» — «Рейнджерс» 3:1

«Колорадо» взял верх над «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У «Эвеланш» отличились Эрик Джонсон (10-я минута), Нэтан Маккиннон (24) и Микко Рантанен (60). Единственную шайбу «Рейнджерс» забросил российский форвард Павел Бучневич (27).

В составе хозяев на лед выходили россияне Наиль Якупов и Никита Задоров.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Джонсон (Рантанен, Маккиннон) – 09:00 (5x5), 2:0 – Маккиннон (Джонсон, Барберио) – 23:24 (5x5), 2:1 – Бучневич (Цуккарелло, Макдона) – 26:55 (5x4), 3:1 – Рантанен – 59:59 (en)Вратари: Бернье — Лундквист (58:48 — 59:16, 59:25 — 59:59).Штраф: 2 — 2.Броски: 37 (12+10+15) — 28 (5+12+11).

«Колорадо» — «Рейнджерс» 3:1

«Детройт» — «Каролина» 1:3

Дубль Элиаса Линдхольма принес «Каролине» победу над «Детройтом» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Линдхольм отличился на 3-й и 47-й минутах, автором еще одного гола стал Джастин Уильямс (59). У хозяев гол на счету Томаша Татара (17).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Голы: 0:1 – Линдхольм (Стаал, Фолк) – 02:57 (5x4), 1:1 – Татар (Грин, Ларкин) – 16:37 (5x4), 1:2 – Линдхольм (Терявяйнен, Фолк) – 46:54 (5x4), 1:3 – Уильямс (Макгинн, Раск) – 58:02 (5x5)Вратари: Ховард (58:15) — Уорд.Штраф: 6 — 4.Броски: 24 (9+6+9) — 30 (13+8+9).

«Детройт» — «Каролина» 1:3

«Монреаль» — «Бостон» 1:4

«Бостон» выиграл у «Монреаля» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Давид Пастрняк (35, 58) стал автором дубля и результативной передачи, Тори Круг (36) забил гол и дважды выступил ассистентом. В составе хозяев автором единственного точного броска стал Макс Пачьоретти (32).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: 1:0 – Пачьоретти (Байрон) – 31:29 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Круг) – 34:09 (5x5), 1:2 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 35:56 (5x5), 1:3 – Пастрняк (Крейчи, Круг) – 57:03 (5x5), 1:4 – Нэш (Бэйкс, Маршан) – 59:25 (en)Вратари: Прайс (58:21 — 59:25) — Раск.Штраф: 6 — 2.Броски: 25 (9+8+8) — 31 (11+12+8).

«Монреаль» — «Бостон» 1:4

«Оттава» — «Торонто» 3:4

«Торонто» прервал серию из четырех поражений в Оттаве — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0).

В составе «Мэйпл Лифс» точными бросками отметились Зак Хайман (8-я минута), Остон Мэттьюс (43), Митчелл Марнер (45) и Коннор Кэррик (49), у «Сенаторз» авторами голов стали Эрик Карлссон (24), Майк Хоффман (28) и Том Пайят (39).

Российские игроки гостей Никита Зайцев и Никита Сошников пропустили встречу из-за травм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 3:4 (0:1, 3:0, 0:3) Голы: 0:1 – Хайман (Мэттьюс, Гардинер) – 07:26 (5x5), 1:1 – Карлссон (Стоун, Дзингел) – 23:08 (5x4), 2:1 – Хоффман (Сеси, Райан) – 27:12 (5x5), 3:1 – Пайят (Смит, Стоун) – 38:05 (4x5), 3:2 – Мэттьюс (Хайман, Гардинер) – 42:53 (5x5), 3:3 – Марнер (Гардинер) – 44:21 (5x4), 3:4 – Кэррик (Комаров, Кадри) – 48:58 (5x5)Вратари: Андерсон (58:18 — 58:25, 58:31) — Андерсен.Штраф: 8 — 6.Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+12+9).

«Оттава» — «Торонто» 3:4

«Нэшвилл» — «Флорида» 4:3

«Нэшвилл» перебросал «Флориду» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

У «Предаторз» отличились Кевин Фиала (1, 31), Ник Бонино (22) и Пи Кей Суббан (37).

В составе «Пантерз» шайбы забросили Винс Трочек (12-я минута), Дерек Маккензи (17) и Кит Йендл (49). Российский форвард гостей Евгений Дадонов сделал две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» – «Флорида» – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) Голы: 1:0 – Фиала (Ернкрок, Бонино) – 00:36 (5x5), 1:1 – Трочек (Дадонов, Юбердо) – 11:16 (5x4), 1:2 – Маккензи (Севьюр, Уигар) – 16:33 (5x5), 2:2 – Бонино (Ернкрок) – 21:24 (5x5), 3:2 – Фиала (Бонино, Ернкрок) – 30:53 (5x5), 4:2 – Суббэн (Смит, Туррис) – 36:29 (5x5), 4:3 – Яндл (Экблад, Дадонов) – 48:34 (5x5)Вратари: Ринне – Сятери (57:45).Штраф: 12 – 12.Броски: 29 (15+9+5) – 40 (18+9+13).

«Нэшвилл» — «Флорида» 4:3

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 2:1

«Питтсбург» проиграл «Сан-Хосе» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Конор Шири вывел «пингвинов» вперед на 4-й минуте, незадолго до первого перерыва Тимо Майер сравнял счёт, а на старте третьего периода отличился Томаш Гертл.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 20 минут и отметился двумя бросками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Шири (Симон, Кросби) – 03:18 (5x5), 1:1 – Майер (Павелски, Бёрнс) – 17:44 (5x5), 2:1 – Гертл (Павелски, Бёрнс) – 41:53 (5x4)Вратари: Делл — Десмит (57:46).Штраф: 8 — 8.Броски: 36 (14+11+11) — 32 (8+16+8).

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 2:1

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:5

«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут, — 2:5 (0:4, 1:1, 1:0).

У «Койотс» дубль оформил Кристиан Дворак (5-я и 8-я минуты), по разу отличились Зак Риналдо (2), Брендар Перлини (14) и Кристиан Фишер (25). У «Блюз» голы на счету Брэйдена Шенна (30) и Александера Стина (50).

Российские нападающие хозяев Владимир Тарасенко и Иван Барбашев​ провели на льду 14 и 19 минут соответственно. Оба заработали показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» – «Аризона» – 2:5 (0:4, 1:1, 1:0) Голы: 0:1 – Риналдо (Фишер, Доми) – 01:53 (5x5), 0:2 – Дворак (Демерс, Келлер) – 04:02 (5x5), 0:3 – Дворак (Ридер, Келлер) – 07:06 (5x5), 0:4 – Перлини (Паник, Шенн) – 13:15 (5x5), 0:5 – Фишер (Чикран, Доми) – 24:33 (5x4), 1:5 – Шенн – 29:27 (5x4), 2:5 – Стин (Берглунд, Данн) – 49:44 (5x4)Вратари: Хаттон (Аллен, 7:06) – Раанта.Штраф: 11 – 11.Броски: 27 (7+8+12) – 44 (23+8+13).

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:5

«Чикаго» — «Айлендерс» 3:7

«Чикаго» с треском уступил «Айлендерс» — 3:7 (1:3, 1:1, 1:3).

У «островитян» Антони Бовилье отметился двумя голами (5-я и 22-я минуты), Джон Таварес стал автором точного броска (51) и голевой передачи, также отличились Джордан Эберле (11), Райан Пулок (20), Брок Нельсон (42) и Андерс Ли (48).

Один из лидеров команды из Иллинойса Патрик Кейн оформил дубль (2, 45) и стал автором результативной передачи на Эрика Густаффсона (49).

Россияне Артем Анисимов из «Чикаго» и Николай Кулемин из «Айлендерс» пропустили игру из-за травм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Айлендерс» — 3:7 (1:3, 1:1, 1:3) Голы: 1:0 – Кейн (Густафссон, Шмальц) – 01:01 (5x5), 1:1 – Бовилье (Нельсон, Пулок) – 04:35 (5x4), 1:2 – Эберле (Пулок, Барзал) – 10:31 (5x5), 1:3 – Пулок (Куин, Нельсон) – 19:04 (5x5), 1:4 – Бовилье (Бейли, Пулок) – 21:25 (5x4), 2:4 – Густафссон (Кейн, Сибрук) – 38:27 (5x5), 2:5 – Нельсон (Джонстон, Пулок) – 41:52 (5x5), 3:5 – Кейн – 44:58 (5x5), 3:6 – Ли (Таварес, Ледди) – 47:10 (5x5), 3:7 – Таварес (Бейли) – 50:30 (5x5)Вратари: Форсберг (Гласс, 41:52) — Галак.Штраф: 23 — 17.Броски: 39 (13+8+18) — 46 (19+14+13).

«Чикаго» — «Айлендерс» 3:7

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Тампа» потерпела третье поражение кряду, уступив в Миннесоте, — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

Джаред Спаржон и Райан Сутер забросили по шайбе в первом периоде, Нейт Проссер отличился во второй 20-минутке, а Маркус Фолиньо и Джейсон Цукер — в третьей. В составе «молний» дубль на счету Брендена Пойнта.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34. Никита Кучеров провел на льду 23 с половиной минуты, его коэффициент полезности — «-2». Владислав Наместников сыграл 19 с половиной минут (показатель полезности «— 1»), Михаил Сергачев получил 19 минут игрового времени («+1») и стал автором результативной передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: 1:0 – Спаржон (Стаал) – 10:07 (5x4), 2:0 – Паризе (Сутер, Стаал) – 17:24 (5x5), 3:0 – Проссер (Эрикссон Эк, Рау) – 27:11 (5x5), 3:1 – Пойнт (Сергачёв, Джонсон) – 35:35 (5x5), 4:1 – Фолиньо (Каллен, Эннис) – 43:10 (5x5), 4:2 – Пойнт (Джонсон, Стэмкос) – 46:37 (5x3), 5:2 – Цукер (Дубник) – 59:01 (en)Вратари: Дубник — Василевский (58:24 — 59:01).Штраф: 10 — 8.Броски: 35 (10+11+14) — 23 (6+6+11).

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 5:2

«Эдмонтон» перебросал «Ванкувер» — 5:2 .

В составе победителей отличились Патрик Марун (2-я и 58-я минуты), Джуджхар Хайра (18), Ессе Пулюярви (39), и Леон Драйзайтль (45). У «Кэнакс» по голу записали на свой счет Даниэль Седин (22) и Брэндон Саттер (29).

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» – «Ванкувер» – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) Голы: 1:0 – Марун (Макдэвид) – 01:25 (5x5), 2:0 – Хайра (Пулюярви, Драйзайтль) – 17:59 (5x5), 2:1 – Седин (Эдлер, Бёзер) – 21:46 (5x4), 2:2 – Саттер (Берчи) – 28:56 (5x5), 3:2 – Пулюярви (Ларссон, Лучич) – 38:54 (5x5), 4:2 – Драйзайтль (Пулюярви) – 44:37 (5x5), 5:2 – Марун – 57:17 (en)Вратари: Тэлбот — Маркстрём.Штраф: 6 — 6.Броски: 35 (8+12+15) — 27 (8+9+10).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com