«Нефтехимик» одержал победу над «Витязем»

Антон Лазарев вывел гостей вперед в первом периоде, но хозяева отыгрались еще до перерыва усилиями Денниса Эверберга.
Во втором периоде хоккеисты нижнекамской команды забросили еще две шайбы. Авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает четвертое место (88 очков). «Витязь» идет 11-м на Западе (57 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Подольск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Лазарев – 5 (Петраков, Панков), 16:11 – 0:1. Эверберг – 9 (Еглич, Хайруллин), 19:24 – 1:1. Бикмуллин – 2 (Брынцев), 25:15 – 2:1. Филатов – 4 (бол., Густафссон, Секстон), 38:32 – 3:1.Вратари: Ежов – Самонов.Штраф: 0 – 12.Броски: 42 (15+17+10) – 19 (8+5+6).