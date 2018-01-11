«Сибирь» дома одолела «Авангард», СКА минимально переиграл «Локомотив»

«Адмирал» – «Барыс» 3:1
«Адмирал» обыграл «Барыс» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артём Земчёнок, Максим Казаков и Андрей Алексеев. Единственный гол «Барыса» на свой счёт сумел записать Антон Сагадеев.
«Моряки» сумели впервые в сезоне выиграть три матча подряд, несмотря на то что недавно клуб покинули несколько лидеров. Для команды из Казахстана поражение стало восьмым кряду.
«Сибирь» — «Авангард» 4:2
«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрём и Александр Шаров. У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв.
Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.
ЦСКА — «Лада» 3:0
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» уступила ЦСКА – 0:3 (0:0 0:2 0:1).
В составе команды Игоря Никитина заброшенными шайбами отметились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 22 броска по своим воротам.
Данная победа стала для «армейцев» восьмой подряд. В свою очередь тольяттинцы уступили в третьей игре к ряду.
СКА — «Локомотив» 1:0
Хоккеисты санкт-петербургского СКА дома всухую обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.
СКА, лидирует в регулярном чемпионате, набрал 126 очков в 50 матчах, в активе «Локомотива» 88 очков после 50 встреч.
Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. «Локомотив» прервал двухматчевую победную серию.
«Йокерит» — «Куньлунь» 3:1
Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
В составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Сами Леписто и Олли Палола. У гостей единственный гол на счету Лукаса Лессио.
«Йокерит» набрал 95 очков после 48 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (58 очков, 49 игр) идет 11-м на Востоке.
«Витязь» — «Автомобилист» 1:5
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» проиграл «Автомобилисту» – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2).
Единственный гол в составе команды Валерия Белова записал на свой счёт Никита Двуреченский. У «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Степан Хрипунов, Артём Гареев, Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Егор Миловзоров.
«Автомобилист» в Восточной конференции занимает третье место (90 очков), «Витязем» — 11-й в Западной (57 очков).
«Слован» — «Трактор» 0:3
Челябинский «Трактор» победил в Братиславе местный «Слован» со счетом 3:0 (1:0 1:0 1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. «Сухой» матч оформил голкипер челябинского коллектива Павел Францоуз, отразивший 31 бросок по своим воротам.
Челябинская команда занимает 6-е место (78 очков) в Восточной конференции, словаки расположились на 12-й строчке (50 очков) в Западной конференции.