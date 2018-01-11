«Сибирь» дома одолела «Авангард», СКА минимально переиграл «Локомотив»

«Адмирал» – «Барыс» 3:1

«Адмирал» обыграл «Барыс» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артём Земчёнок, Максим Казаков и Андрей Алексеев. Единственный гол «Барыса» на свой счёт сумел записать Антон Сагадеев.

«Моряки» сумели впервые в сезоне выиграть три матча подряд, несмотря на то что недавно клуб покинули несколько лидеров. Для команды из Казахстана поражение стало восьмым кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» – «Барыс» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Земченок — 1 (Мищенко), 22:18 — 1:0. Казаков — 7 (Махановский, Фищенко), 44:02 — 2:0. Сагадеев — 3 (Лихотников, Бельгибаев), 50:28 — 2:1. Алексеев — 2 (п.в., Вихарев, Мищенко), 59:14 — 3:1.Вратари: Бобков — Карлссон (58:53 — 59:14).Штраф: 18 — 2.Броски: 25 (9+9+7) — 22 (7+10+5).

«Сибирь» — «Авангард» 4:2

«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрём и Александр Шаров. У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв.

Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Голы: Михеев — 17, 14:21 — 0:1. Ермаков — 7 (Закриссон, Энлунд), 14:50 — 1:1. Ковалев — 1 (Самохвалов), 33:19 — 1:2. Демидов — 4 (Алексеев, Энлунд), 53:07 — 2:2. Бергстрем — 21 (бол., Энлунд, Закриссон), 55:19 — 3:2. Шаров — 7 (Санников, Демидов), 57:10 — 4:2.Вратари: Красиков — Фурх.Штраф: 4 — 4.Броски: 23 (5+6+12) — 45 (17+17+11).

ЦСКА — «Лада» 3:0

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» уступила ЦСКА – 0:3 (0:0 0:2 0:1).

В составе команды Игоря Никитина заброшенными шайбами отметились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 22 броска по своим воротам.

Данная победа стала для «армейцев» восьмой подряд. В свою очередь тольяттинцы уступили в третьей игре к ряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА – «Лада» (Тольятти) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Телегин – 7 (Андронов), 21:40 – 1:0. Любимов – 5 (Шалунов, Ожиганов), 34:18 – 2:0. Шалунов – 14 (Пашнин, Капризов), 46:02 – 3:0.Вратари: Юханссон – Красоткин.Штраф: 8 – 4.Броски: 35 (5+17+13) – 22 (7+12+3).

СКА — «Локомотив» 1:0

Хоккеисты санкт-петербургского СКА дома всухую обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.

СКА, лидирует в регулярном чемпионате, набрал 126 очков в 50 матчах, в активе «Локомотива» 88 очков после 50 встреч.

Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. «Локомотив» прервал двухматчевую победную серию.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Херсли — 12 (бол., Гусев, Шипачев), 31:52 — 1:0.Вратари: Шестеркин — Судницин (58:37).Штраф: 8 — 8.Броски: 30 (7+12+11) — 20 (9+6+5).

«Йокерит» — «Куньлунь» 3:1

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

В составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Сами Леписто и Олли Палола. У гостей единственный гол на счету Лукаса Лессио.

«Йокерит» набрал 95 очков после 48 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (58 очков, 49 игр) идет 11-м на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Йормакка — 11 (Норман, Н. Йенсен), 31:35 — 1:0. Лессио — 8 (Йип), 37:31 — 1:1. Леписто — 6 (бол.), 41:45 — 2:1. Палола — 6 (п.в.), 59:09 — 3:1.Вратари: Запольски — Хелльберг (58:31 — 59:09).Штраф: 8 — 12.Броски: 24 (11+9+4) — 21 (3+12+6).

«Витязь» — «Автомобилист» 1:5

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» проиграл «Автомобилисту» – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2).

Единственный гол в составе команды Валерия Белова записал на свой счёт Никита Двуреченский. У «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Степан Хрипунов, Артём Гареев, Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Егор Миловзоров.

«Автомобилист» в Восточной конференции занимает третье место (90 очков), «Витязем» — 11-й в Западной (57 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) Голы: Хрипунов – 1 (Тимашов, Голышев), 1:53 – 0:1. Гареев – 7 (Михнов), 9:18 – 0:2. Михнов – 12 (Лямин, Гареев), 14:11 – 0:3. Двуреченский – 1 (Выглазов, Семенов), 25:25 – 1:3. Голышев – 17 (Трямкин, Василевский), 44:32 – 1:4. Миловзоров – 13 (Крикунов, Кучерявенко), 55:15 – 1:5.Вратари: Сапрыкин (Самонов, 9:18) – Коварж.Штраф: 0 – 0.Броски: 40 (14+17+9) – 35 (13+11+11).

«Слован» — «Трактор» 0:3

Челябинский «Трактор» победил в Братиславе местный «Слован» со счетом 3:0 (1:0 1:0 1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. «Сухой» матч оформил голкипер челябинского коллектива Павел Францоуз, отразивший 31 бросок по своим воротам.

Челябинская команда занимает 6-е место (78 очков) в Восточной конференции, словаки расположились на 12-й строчке (50 очков) в Западной конференции.