Чехия – первый полуфиналист МЧМ-2018

Сборнаяодержала победу над командойв четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

Встреча, которая прошла в Баффало, завершилась со счетом 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

По ходу игры чехи уступали 1:2 и 2:3, но смогли сломить сопротивление соперника и вырвать победу в серии буллитов.

В основное время в составе победителей дубль оформил Филип Задина, Кристиан Райхель отметился одним голом, а Мартин Нечас реализовал решающий буллит.

За финнов отличились Аапели Рясянен, Олли Юолеви и Кристиан Весалайнен.

Сборная Чехии вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Канада – Швейцария.