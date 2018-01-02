Чехия – первый полуфиналист МЧМ-2018

Встреча, которая прошла в Баффало, завершилась со счетом 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).
По ходу игры чехи уступали 1:2 и 2:3, но смогли сломить сопротивление соперника и вырвать победу в серии буллитов.
В основное время в составе победителей дубль оформил Филип Задина, Кристиан Райхель отметился одним голом, а Мартин Нечас реализовал решающий буллит.
За финнов отличились Аапели Рясянен, Олли Юолеви и Кристиан Весалайнен.
Сборная Чехии вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Канада – Швейцария.
МЧМ-2018. 1/4 финала
Чехия — Финляндия 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Задина — 1 (бол., Нечас, Гаек), 6:20 — 1:0. Рясянен — 1 (бол., Весалайнен, Юолеви), 23:04 — 1:1. Юолеви — 1 (Весалайнен, Куокканен), 29:53 — 1:2. Рейхел — 1 (Павлик, Будик), 34:17 — 2:2. Весалайнен — 1 (Толванен), 46:30 — 2:3. Задина — 2 (Галвас, Нечас), 57:34 — 3:3.Победный буллит: Нечас.Вратари: Корженарж (56:50 — 57:34) — Луукконен.Штраф: 8 — 4.Броски: 29 (4+11+9+5) — 54 (15+14+21+4).