Канада разгромила Словакию на МЧМ

Сборнаяобыгралав матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 6:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Два гола в этом матче забил Джона Гаджович (26-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Сэм Стил (4), Джордан Кайру (22), Тейлор Рэддиш (31) и Максим Комтуа (56).

Для канадцев это вторая победа на турнире. Словаки проводили первый матч. Также в группе А выступают сборные Финляндии, Дании и США. Именно американцы станут следующими соперниками и для словаков, и для канадцев.