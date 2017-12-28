Канада разгромила Словакию на МЧМ

Два гола в этом матче забил Джона Гаджович (26-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Сэм Стил (4), Джордан Кайру (22), Тейлор Рэддиш (31) и Максим Комтуа (56).
Для канадцев это вторая победа на турнире. Словаки проводили первый матч. Также в группе А выступают сборные Финляндии, Дании и США. Именно американцы станут следующими соперниками и для словаков, и для канадцев.
Молодежный чемпионат мира. Группа А
Словакия — Канада — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: 0:1 – Стил (Макар, Кайру) – 03:39 (5x5), 0:2 – Кайру (Мете, Дюбе) – 21:24 (5x4), 0:3 – Гаджович (Макар) – 25:43 (5x5), 0:4 – Рэддиш (Кайру, Стил) – 30:33 (5x4), 0:5 – Комтуа – 55:58 (5x5), 0:6 – Гаджович (Тимминс, Маклеод) – 58:30 (5x4)Вратари: Гренак — Пойнт.Штраф: 12 — 4.Броски: 20 (6+8+6) — 52 (13+21+18).