ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Канада разгромила Словакию на МЧМ

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Словакии Сборная Канады
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Канада разгромила Словакию
    На фото:Канада разгромила Словакию
    Сборная Канады обыграла Словакию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 6:0 (1:0, 3:0, 1:0).

    Два гола в этом матче забил Джона Гаджович (26-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Сэм Стил (4), Джордан Кайру (22), Тейлор Рэддиш (31) и Максим Комтуа (56).

    Для канадцев это вторая победа на турнире. Словаки проводили первый матч. Также в группе А выступают сборные Финляндии, Дании и США. Именно американцы станут следующими соперниками и для словаков, и для канадцев.

    Молодежный чемпионат мира. Группа А
    Словакия — Канада — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
    Голы: 0:1 – Стил (Макар, Кайру) – 03:39 (5x5), 0:2 – Кайру (Мете, Дюбе) – 21:24 (5x4), 0:3 – Гаджович (Макар) – 25:43 (5x5), 0:4 – Рэддиш (Кайру, Стил) – 30:33 (5x4), 0:5 – Комтуа – 55:58 (5x5), 0:6 – Гаджович (Тимминс, Маклеод) – 58:30 (5x4)Вратари: Гренак — Пойнт.Штраф: 12 — 4.Броски: 20 (6+8+6) — 52 (13+21+18).
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 27/12
    • Американцы забросили девять шайб в ворота Дании на МЧМ
  • 24/12
    • Российская «молодежка» обыграла словаков в серии буллитов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Спаллети и Индзаги в погоне за лидером
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря
  • 2,37
    •
  • Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
  • 2,45
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 08:15
    • «Адмирал» подтвердил назначение Разина
  • 01:50
    • Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018
  • 01:18
    • «Торпедо» заключило контракт с Макаренко
  • 00:35
    • Браташ: Можно прислушиваться к критике профессионалов, но их не так много
  • 00:21
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
    • Вчера в 21:51
  • 21:36
    • ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде
  • 19:48
    • «Магнитка» разгромила «Динамо»
  • 19:39
    • СКА проиграл «Автомобилисту» на выезде
  • 19:28
    • «Трактор» обыграл «Локомотив» в Челябинске
  • 19:21
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»
  • 18:31
    • «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
  • 18:22
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи»
  • 16:43
    • Из «Югры» в «Торпедо» переходят Ильин и Меляков
  • 15:19
    • Филатов перешел из «Лады» в «Нефтехимик»
  • 13:42
    • «Адмирал» пополнился тремя новичками
  • 12:28
    • Бурмистров вернулся в КХЛ
  • «Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
    • 2,00Завтра в 04:00
  • Россия ждет первую победу в игре со Швейцарией
  • Россия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
    • 1,67Сегодня в 22:00
  • 11:28
    • «Торпедо» расторгло контракт с нападающим
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон