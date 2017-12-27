Американцы забросили девять шайб в ворота Дании на МЧМ

По две шайбы в составе победителей забросили Кейси Миттельштадт (9-я и 19-я минуты) и Киффер Беллоуз (6, 25), по одному голу забили Макс Джонс (3), Кайлер Ямамото (12), Патрик Харпер (40), Эндрю Пик (53) и Дилан Сэмберг (54).
Молодежный чемпионат мира. Группа А
Дания — США — 0:9 (0:5, 0:2, 0:2)
Голы: 0:1 – Джонс (Пик, Норрис) – 02:27 (5x5), 0:2 – Беллоуз (Браун) – 05:04 (5x4), 0:3 – Миттельштадт (Хагс, Андерсон) – 08:26 (5x5), 0:4 – Ямамото (Ткачук, Хагс) – 11:35 (5x5), 0:5 – Миттельштадт (Харпер, Тафти) – 18:48 (5x5), 0:6 – Беллоуз – 24:08 (бул), 0:7 – Харпер (Фокс) – 39:31 (5x5), 0:8 – Пик (Джонс) – 52:30 (5x4), 0:9 – Сэмберг (Перунович, Норрис) – 53:23 (5x5)Вратари: Крог, Грансёэ — Уолл.Штраф: 10 — 6.Броски: 17 (4+7+6) — 36 (13+10+13).
В другом матче группы А Канада обыграла Финляндию — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).
По шайбе в составе канадской команды забросили Борис Катчук (6-я минута), Сэм Стил (7), Дрэйк Батерсон (13) и Тэйлор Рэддиш (33). у проигравших отличились Алекси Хепониеми (13) и Хенри Йокихарью (28).
Канадцы следующий матч проведут 27 декабря со сборной Словакии. Финны 28 декабря сыграют с командой Дании.
Молодежный чемпионат мира. Группа А
Канада — Финляндия — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Катчук (Томас) – 05:34 (5x5), 2:0 – Стил (Рэддиш, Кайру) – 06:01 (5x4), 2:1 – Хепониеми (Вялимяки) – 12:19 (5x5), 3:1 – Батерсон (Гаджович, Мете) – 12:52 (5x5), 3:2 – Йокихарью (Толванен, Койвула) – 27:31 (5x4), 4:2 – Рэддиш (Катчук) – 32:47 (5x5)Вратари: Харт — Луукконен (58:11).Штраф: 12 — 6.Броски: 32 (7+10+15) — 31 (12+11+8).