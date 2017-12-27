Американцы забросили девять шайб в ворота Дании на МЧМ

Сборнаяразгромила командув матче молодежного чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая на арене «КиБэнк-центр» в Баффало, завершилась со счетом 9:0 (5:0, 2:0, 2:0).

По две шайбы в составе победителей забросили Кейси Миттельштадт (9-я и 19-я минуты) и Киффер Беллоуз (6, 25), по одному голу забили Макс Джонс (3), Кайлер Ямамото (12), Патрик Харпер (40), Эндрю Пик (53) и Дилан Сэмберг (54).

Молодежный чемпионат мира. Группа А Дания — США — 0:9 (0:5, 0:2, 0:2) Голы: 0:1 – Джонс (Пик, Норрис) – 02:27 (5x5), 0:2 – Беллоуз (Браун) – 05:04 (5x4), 0:3 – Миттельштадт (Хагс, Андерсон) – 08:26 (5x5), 0:4 – Ямамото (Ткачук, Хагс) – 11:35 (5x5), 0:5 – Миттельштадт (Харпер, Тафти) – 18:48 (5x5), 0:6 – Беллоуз – 24:08 (бул), 0:7 – Харпер (Фокс) – 39:31 (5x5), 0:8 – Пик (Джонс) – 52:30 (5x4), 0:9 – Сэмберг (Перунович, Норрис) – 53:23 (5x5)Вратари: Крог, Грансёэ — Уолл.Штраф: 10 — 6.Броски: 17 (4+7+6) — 36 (13+10+13).

В другом матче группы А Канада обыграла Финляндию — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).

По шайбе в составе канадской команды забросили Борис Катчук (6-я минута), Сэм Стил (7), Дрэйк Батерсон (13) и Тэйлор Рэддиш (33). у проигравших отличились Алекси Хепониеми (13) и Хенри Йокихарью (28).

Канадцы следующий матч проведут 27 декабря со сборной Словакии. Финны 28 декабря сыграют с командой Дании.