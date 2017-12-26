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    Сборная России проиграла Чехии на старте МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Чехии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная России потерпела поражение от команды Чехии (4:5) в первом матче молодежного чемпионата мира в Баффало.

    В составе победителей отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил и Филип Крал.

    У россиян по шайбе забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин.

    Перед началом третьего периода голкипер Алексей Мельничук, пропустивший четыре шайбы, был заменен на Владислава Сухачева.

    Следующий матч Россия проведет против команды Швейцарии 28 декабря.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Чехия – Россия – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Нечас — 1 (бол., Каут, Задина), 4:42 — 1:0. Полодян — 1 (Алтыбармакян, Зайцев), 5:21 — 1:1. Сафин — 1 (Хитил, Гаек), 7:28 — 2:1. Шолохов — 1 (Костин, Семин), 9:16 — 2:2. Задина — 1 (бол., Каут, Нечас), 25:34 — 3:2. Хитил — 1 (Сафин, Захар), 37:26 — 4:2. Крал — 1 (Каут, Галвас), 46:16 — 5:2. Каюмов — 1 (Манукян, Рубцов), 57:48 — 5:3. Семин — 1 (Каюмов, Рубцов), 59:03 — 5:4.Вратари: Корженарж — Мельничук (Сухачев, 40:00, 58:26 — 59:02, 59:20).Броски: 24 (5+11+8) — 38 (15+11+12).Штраф: 14 — 6.
    Чехия – Россия. Классическое противостояние на уровне молодежных сборныхЧехия – Россия. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 26 декабря.
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