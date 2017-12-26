Сборная России проиграла Чехии на старте МЧМ-2018

потерпела поражение от команды Чехии (4:5) в первом матче молодежного чемпионата мира в Баффало.

В составе победителей отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил и Филип Крал.

У россиян по шайбе забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин.

Перед началом третьего периода голкипер Алексей Мельничук, пропустивший четыре шайбы, был заменен на Владислава Сухачева.

Следующий матч Россия проведет против команды Швейцарии 28 декабря.